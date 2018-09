Ford rappelle 2 millions de F-150 pour risque d’incendie

Article par Sylvain Raymond

Ford procède à un important rappel qui touche son véhicule le plus populaire, le F-150. Le Ford F-150 est le véhicule toutes catégories confondues le plus vendu au Canada depuis des dizaines d’années.

Selon Transports Canada, sur certains véhicules, l’activation des prétendeurs de ceintures de sécurité avant lors d’une collision pourrait causer l’inflammation momentanée des gaz d’échappement des prétendeurs. Cela pourrait enflammer les matériaux dans la zone du montant central (pilier B), ce qui causerait un incendie blessant quelqu’un ou endommageant des biens matériels. Les concessionnaires devront inspecter la zone du montant central, modifier le revêtement de plancher et l’insonorisation, et appliquer du ruban résistant à la chaleur afin de rectifier la situation.

Selon le constructeur, 17 propriétaires ont rapporté le problème aux États-Unis, six au Canada, mais aucun décès ni accident grave n’a été constaté pour le moment. L’enquête a débuté après que trois véhicules furent incendiés.

Le rappel touche 339 884 unités au pays et plus de deux millions en Amérique du Nord. Les modèles visés ont été construits entre 2015 et 2018 et sont de configuration à cabine régulière et SuperCrew.

Consultez la page de vérification de rappels de Ford du Canada afin de savoir si votre véhicule est affecté par ce rappel. Vous pouvez également composer le 1-800-565-3673 pour contacter Ford du Canada par téléphone. Les propriétaires seront avisés à partir de la fin du mois de septembre.

