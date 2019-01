Ford Série F : rappel concernant un problème de chauffe-moteur

Article par Michel Deslauriers

Les camionnettes Ford F-150 et Super Duty sont les véhicules les plus vendus au Canada depuis des décennies. Par conséquent, lorsqu’un rappel est émis, cela touche évidemment un grand nombre d’unités. Cette fois-ci, Transports Canada a publié un rappel concernant un problème de chauffe-bloc moteur, et qui affecte 463 760 unités de la Série F.

Sur les véhicules équipés d’un chauffe-moteur, l’eau et la corrosion pourraient endommager raccord du câble. Cela risque de causer un court-circuit, entraînant la surchauffe et la fusion de fils et augmenter le risque d’incendie et de dommages supplémentaires. De plus, cela pourrait faire sauter les disjoncteurs domestiques lorsque le véhicule est branché.

Pour régler le problème, les concessionnaires devront inspecter le câblage du chauffe-moteur et le remplacer au besoin.

Entre temps, Ford avise ses clients de ne pas utiliser le chauffe-moteur d’ici à ce qu’il soit inspecté. Les véhicules touchés par le rappel sont les Ford F-150 2015 à 2019 et les Ford Super Duty 2017 à 2019. Les propriétaires de ces camions peuvent vérifier s’ils sont concernés en visitant la section des rappels sur le site web de Ford du Canada ou bien en composant le 1-800-565-3673.