Ford St-Balise: Le premier concessionnaire Signature au Canada

Article par Le Guide de l’auto

Après un investissement de plus de 8 millions de dollars, Ford St-Basile, situé au 107 boulevard Sir-Wilfrid-Laurier à Saint-Basile-le-Grand, célébrait hier l’inauguration officielle de ses installations de 35 000 pi2 axées sur l’expérience client. Par le fait même, l’entreprise devient le premier concessionnaire au Canada construit et opérant selon le nouveau concept Signature Ford, une expérience client sans précédent dans l’industrie automobile.

« Nous sommes extrêmement fiers de joindre la grande famille Ford du Canada en adoptant le concept Signature Ford. Dans l’esprit de la vision d’Henry Ford, nous voulons que notre clientèle sente qu’elle fait partie elle aussi de la famille Ford. Nous n’avons ménagé aucun effort pour que le retour de l’Oval bleu dans la région soit un succès », a indiqué Charles-André Bilodeau, copropriétaire et président de Ford St-Basile.

Au-delà des véhicules, il y a les gens

Charles-André Bilodeau et Étienne Borgeat, deux hommes d’affaires de la région propriétaires du Groupe Krono, ont voulu innover avec Signature Ford afin d’offrir à la clientèle certaines attentions qui feraient de chaque visite une expérience en soi. Chacun des espaces de la concession utilisés par les clients proposent des technologies offrant une meilleure connectivité et une interaction facile entre les employés et les clients, afin de permettre un service plus rapide, efficace et transparent. Ainsi, en plus de l’aire d’attente confortable avec son café-bistro santé, caractéristique du concept Signature Ford, les propriétaires ont voulu pousser l’expérience un peu plus loin en offrant, de façon exclusive aux clients et employés de la concession, une salle d’amusement pour les enfants ainsi qu’une salle d’entraînement de plus de 650 pi2 munie d’un équipement moderne et d’un vestiaire doté de douches privées.

« La relation que nous voulons développer et entretenir avec nos clients et employés va bien au-delà des véhicules et du service. Nous avons voulu créer un lieu où tous sont bienvenus et se sentent confortables. Nous n’avons rien laissé au hasard. La lumière, les sons et même les odeurs ont fait l’objet d’une réflexion », a ajouté Charles-André Bilodeau.

Créant plus d’une quarantaine d’emplois à Saint-Basile-le-Grand, la nouvelle entreprise propose une salle d’exposition pouvant accueillir une quinzaine de véhicules, un parc automobile de plus de 250 véhicules, une aire de service avec 16 baies de service, dont 3 baies dédiées aux camions, et 2 baies d’esthétique.

Célébrer avec la grande visite

L’ouverture de cette toute nouvelle concession Ford était l’occasion idéale pour les propriétaires de célébrer en grand. Ainsi, ce sont près de 350 personnes, clients, amis, employés et dignitaires de la région qui se sont réunis en compagnie de messieurs Tim Witt, vice-président Ventes de Ford du Canada et de Pierre Trudelle, directeur général de Ford du Canada pour la région du Québec, pour souligner l’événement dans les lieux mêmes de la concession.

Les convives auront eu la chance unique de découvrir en grande première au Québec la toute nouvelle Mustang Bullitt 2019 d’édition limitée. Cette nouvelle mouture de la légendaire « pony », qui se démarque par ses lignes inspirées de la légendaire voiture qui partageait la vedette avec Steve McQueen dans le film culte de 1968, aura su en charmer plus d’un.