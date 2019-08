Ford Super Duty 2020 : enfin des chiffres pour le V8 de 7,3 litres

Article par Guillaume Rivard

En voyant ses grands rivaux FCA et General Motors relever la barre de plusieurs crans avec leurs camionnettes pleine grandeur « Heavy Duty » de nouvelle génération, Ford n’avait pas le choix de riposter rapidement et avec force.

C’est en plein ce que le constructeur à l’ovale bleu a fait en février dernier en lançant les nouveaux modèles Ford Super Duty 2020, qui bénéficient d’une importante mise à jour. Il nous restait cependant à connaître quelques chiffres importants.

Aujourd’hui, on apprend que le tout nouveau V8 de 7,3 litres développe 430 chevaux à 5 500 tours/minute et un couple de 475 livres-pied à 4 000 tours/minute – des sommets dans la catégorie pour un moteur à essence.

« Le moteur de 7,3 litres est conçu pour une durabilité maximale dans les conditions les plus difficiles que nos clients affrontent chaque jour, soutient le directeur des moteurs V8 à essence chez Ford, Joel Beltramo. Ce moteur possède la plus grosse cylindrée de la catégorie et il offre de nets avantages aux chapitres de la puissance, de la robustesse, de la facilité d’entretien et des coûts de fonctionnement au total. »

Le nouveau V8 utilise une architecture de soupapes en tête qui génère de la puissance à bas régime pour mieux décoller lorsqu’on tire de lourdes charges. Il comprend également une pompe à huile à cylindrée variable des roulements principaux surdimensionnés, un vilebrequin en acier forgé pour plus de durabilité ainsi que des jets de refroidissement qui contrôlent la température lorsque le moteur est fortement sollicité.

Le moteur de 7,3 litres sera d’abord disponible dans les camions F-250 et F-350 à compter de cet automne, rejoignant le V8 à essence de 6,2 litres et le V8 turbodiesel Power Stroke de 6,7 litres de troisième génération.

Une version du V8 de 7,3 litres certifiée à 350 chevaux et 468 livres-pied sera incluse de série dans les modèles F-450 à châssis-cabine, F-550, F-600 (nouveau), F-650 et F-750. Le fourgon de Série E proposera lui aussi ce moteur.

De plus, tous les modèles exploiteront une nouvelle boîte automatique TorqShift à 10 rapports, excepté les F-650 et F-750 qui garderont leur boîte à six rapports.

Malheureusement, Ford n’a pas encore dévoilé les capacités de remorquage et de charge utile des Super Duty 2020. On les connaîtra dans quelques semaines. Même chose pour la puissance et le couple du nouveau V8 Power Stroke, mais sachez que Ford nous a promis de battre les 1 000 livres-pied du Ram Heavy Duty.

Rappelons également que la compagnie vient de lancer un ensemble hors route Tremor afin de rivaliser directement avec les GMC Sierra HD AT4 et Ram 2500 Power Wagon.