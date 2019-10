Ford Thunderbird 1956 : rêve de jeunesse

Article par Frédéric Mercier

Si l’on compte encore par milliers les voitures anciennes qui circulent au Québec, c’est grâce à des propriétaires dévoués.

Ces gens, dont la passion semble couler dans les veines, n’hésitent pas à investir des centaines d’heures et des dizaines de milliers de dollars pour reconstruire et entretenir des voitures qui les font rêver, qui leur permettent même parfois de voyager dans le temps.

Prenez le cas de Gaston Blanchet, par exemple. Du haut de ses 82 ans, ce vétéran du monde des voitures anciennes continue de faire tourner bien des têtes au volant de sa magnifique Ford Thunderbird 1956.

« C’est mon époque, explique-t-il simplement. J’avais environ 19 ans quand la Thunderbird est apparue. Jamais je ne pensais que j’aurais pu en conduire une dans ma vie ».

Une icône

Il faut dire que la Thunderbird aura marqué la décennie des années 50 à l’encre indélébile pour les amateurs d’automobile. Présentée un an seulement après le dévoilement d’une certaine Chevrolet Corvette, la Thunderbird se voulait en quelque sorte une réponse au joli biplace de General Motors.

Au lieu de miser sur la performance comme l’a fait Chevrolet, Ford a plutôt décidé de mettre l’accent sur le luxe avec sa Thunderbird. Les modèles ne rejoignaient donc pas exactement la même clientèle, mais les comparaisons étaient inévitables. Après tout, les deux proposaient une configuration à deux passagers, un toit rétractable et un design à couper le souffle.

La réponse du public fut positive et une grande histoire d’amour prit vie entre la Thunderbird et les automobilistes nord-américains. À cette époque, les constructeurs ne perdaient pas de temps à changer le design de leurs voitures. Dès 1958, Ford commercialisa donc une Thunderbird complètement différente, qui allait être suivie par pas moins de neuf autres générations au fil des décennies.

Malgré tout ça, c’est la première mouture de la Thunderbird (1955-1957) qui semble avoir conquis le cœur des collectionneurs. Et Gaston Blanchet fait partie de ceux-là.

Bref, quand il a eu l’opportunité de mettre la main sur un modèle aussi marquant, il n’a pas hésité trop longtemps. « Quand l’occasion s’est présentée, je n’ai pas laissé passer le train », résume-t-il habilement.

De la Californie à Chicoutimi

Cette occasion, elle est apparue il y a un peu moins de 10 ans. Et comme c’est souvent le cas de nos jours, c’est sur Internet que tout a commencé. En flânant sur le site de revente en ligne Kijiji, Gaston Blanchet est tombé sur une perle rare : une Thunderbird 1956 de couleur « Peacock Blue » avec un toit blanc dans une condition quasiment parfaite. Et elle était ici, au Québec!

Après en avoir fait l’acquisition, l’heureux propriétaire a retrouvé plusieurs documents qui lui ont permis de retracer l’historique de la voiture. « J’ai la facture originale de Ford qui témoigne que cette Thunderbird a d’abord été vendue à San Jose, en Californie », mentionne fièrement M. Blanchet.

Près d’une trentaine d’années plus tard, un homme d’affaires du Nevada en a fait l’acquisition et l’a importée chez lui, à Reno. Le véhicule a été restauré de fond en comble en 1985 et 1986 avant d’être placé dans un musée pendant plus d’un quart de siècle.

C’est un homme d’affaires de Candiac qui a finalement réussi à mettre la main sur le bijou et qui l’a fait transporter jusqu’au Québec. On était alors en 2003. Après en avoir profité durant quelques années, il est décédé en 2009, laissant la Thunderbird en héritage à son épouse. C’est elle qui l’a vendue à Gaston Blanchet par la suite.

La Thunderbird a ainsi poursuivi sa route vers le Nord en déménageant jusqu’à Chicoutimi, où M. Blanchet réside toujours aujourd’hui. On est loin du climat de la Californie, mais la Thunderbird peut au moins compter sur un propriétaire consciencieux.

Bien qu’il ait possédé plusieurs voitures anciennes au cours de sa vie, la Thunderbird est désormais son unique bolide. C’est vrai, Gaston Blanchet prend grand soin de son joujou. Mais il prend également plaisir à effectuer de longues balades à son volant.

Cet été, par exemple, il a franchi les 425 kilomètres qui séparent son domicile de Chicoutimi et la ville de Granby, tout ça pour participer à la 38e édition du Granby International. Sa visite n’est d’ailleurs pas passée inaperçue; la jolie Thunderbird a remporté la première place dans sa catégorie ainsi que le titre de plus belle voiture sur le terrain. Rien de moins!

De retour à Chicoutimi, la Thunderbird immaculée s’apprête maintenant à retourner en hibernation, le temps de laisser passer l’hiver. Mais soyez sans crainte, Gaston Blanchet a l’intention de continuer à se pavaner à son volant aussi longtemps qu’il le pourra.

Si vous passez par Chicoutimi ou si vous visitez une exposition de voitures anciennes l’été prochain, gardez l’œil ouvert. Vous pourriez tomber sur une Ford Thunderbird particulièrement magnifique!