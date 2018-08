Ford tire une édition spéciale de sa Mustang Bullitt pour une bonne cause

Article par Olivier Beaulieu

Il y a quelques semaines, Ford dévoilait la réédition de sa Mustang Bullitt, 50 ans après la sortie du célèbre film Bullitt. Au volant de sa Ford Mustang GT 390 de 1968, l’agent des forces de l’ordre Frank Bullitt complète une poursuite mémorable pour capturer les malfaiteurs. Depuis, cette voiture est devenue pratiquement mythique. Mais dans notre compte rendu de la Ford Mustang Bullitt 2018, on reproche le manque d’exclusivité de la voiture qui sera construite durant deux ans sans contrainte de nombre. Les collectionneurs seront donc contents d’apprendre que Ford réplique en organisant le tirage d’une Bullitr unique peinte en bleu Kona au profit de la Fondation de la recherche pour le diabète juvénile.

Il est vrai que les puristes préfèreront être au volant d’une Bullitt verte comme l’a fait l’acteur Steve McQueen dans le long métrage de 1968, mais cette édition unique demeure tout de même très intéressante à conduire. Comme l’a si bien dit notre journaliste Antoine Joubert suite à son essai : « avec ses 480 chevaux (20 de plus que la Mustang GT), la Bullitt procure des sensations pratiquement exotiques. Il faut dire que le V8 de 5,0 litres est ici très bien exploité, et marié à une boîte manuelle dont la précision est irréprochable. Maniable, agile et bien équilibrée, cette Mustang conserve bien sûr un caractère typiquement américain, mais peut se vanter d’être aussi agile qu’une bagnole allemande de renom vendue à prix plus élevé. »

Dans le cadre d’une collecte de fonds, Ford s’engage à vendre 60 000 billets qui seront vendus au prix de 10 $ l’unité, et le gagnant sera dévoilé le 13 novembre prochain. Le tirage se fera le 9 novembre 2018 à Dearborn au Michigan. Vous pouvez vous procurer des billets en ligne à cette adresse.