Ford veut lancer un camion… émoji!

Article par Guillaume Rivard

Ford travaille actuellement sur le plus petit camion au monde et, si tout marche comme prévu, on risque de le voir partout bientôt.

Non, il ne s’agit pas d’une version plus compacte du Ranger, ni même d’un modèle réduit ou d’un Hot Wheels. C’est aujourd’hui la Journée mondiale des Émojis et le constructeur américain souligne l’occasion en dévoilant le tout premier émoji de camion.

Et c’est du sérieux : une demande a été envoyée l’an dernier au consortium Unicode, l’organisme qui détermine les normes internationales des caractères, pour l’ajouter sur sa liste d’icônes approuvées lors de la prochaine mise à jour prévue pour le début de 2020. Il fait d’ailleurs partie de la liste restreinte des finalistes.

« Lorsque les clients ont commencé à réclamer l’émoji de camion, nous savions que nous devions aider à y parvenir, a déclaré Joe Hinrich, président de Ford, automobile. Compte tenu de la popularité des camions Ford dans le monde, aucune entreprise peut mieux que Ford contribuer à la création d’un tout nouvel émoji de camion pour les fervents utilisateurs de messagerie texte autour du globe ».

Une équipe de Ford a passé plusieurs mois à scruter les forums de discussion, à envoyer des messages aux influenceurs et à surveiller le fil des réseaux sociaux pour bien saisir les besoins des utilisateurs et concevoir l’émoji de camion parfait.

On vous laisse d’ailleurs avec cette vidéo qui montre de façon humoristique le processus de développement et les tests ayant mené à sa création :