Formation sur la téléprésence pour le milieu professionnel des arts de la scène

Culture Montérégie propose une formation unique en arts de la scène : «Initiation à la création en téléprésence scénique». La formation d’une journée aura lieu le 12 septembre au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean et au Théâtre des Deux Rives à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«Puisque le module SCÉNIC, conçu par la Société des arts technologiques (SAT), permet de créer des oeuvres qui seront jouées et diffusées dans deux ou plusieurs salles en simultané, voilà qui ouvre à un nouveau langage scénique et de nouvelles formes de création. Toutefois, la téléprésence requiert certaines connaissances et une approche pédagogique particulière», lance Nancy Bélanger, directrice générale de Culture Montérégie.

Durant cette formation, les artistes et spécialistes des arts de la scène, tant réalisateurs, auteurs, acteurs, danseurs, chorégraphes, techniciens que metteurs en scène auront la chance d’explorer le potentiel du dispositif SCENIC en situation réelle et même de contribuer au processus de création du spectacle CorresponDanse de guerre. Françoise Dancause, auteure et conceptrice du spectacle, et son équipe parleront de leur expérience de la téléprésence qui transforme l’approche de la vaste majorité des métiers liés aux arts de la scène.

«La téléprésence, c’est en quelque sorte la naissance d’un nouveau genre situé entre le théâtre et le cinéma. Lors de cette journée, nous allons

explorer la technologie, les immenses possibilités qu’elle recèle et les embuches qu’elle sème, et ce, en s’appuyant sur le fil narratif d’une histoire vraie, celle de Eugène MacKay Papineau, capitaine du 22e régiment lors de la Première Guerre mondiale», précise Françoise Dancause.

Pour Francis Lecavalier, développeur back-end à la SAT, «la téléprésence scénique mise sur l’expérience collective et sur l’expérience immersive. Nous voulons faire en sorte d’immerger les artistes dans un troisième lieu virtuel, même s’ils ne sont pas ensemble sur la même scène».

Le réseau de salles connectées, nommé «Scènes ouvertes», compte déjà 22 salles au Québec, ce qui constitue une première dans le monde. Ce dispositif,

branché aux différents équipements audios, visuels et informatiques, rend possible leur contrôle à distance via l’internet.

Pour plus d’informations sur la formation «Initiation à la création en téléprésence

scénique », il suffit de cliquer ici. Date limite d’inscription: le vendredi 6 septembre 2019.

(Source: Culture Montérégie)