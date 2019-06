Foule record aussi à la Fête nationale à Saint-Philippe

La Municipalité de Saint-Philippe annonce que les festivités de la Fête nationale ont attiré une foule record estimée à 5 000 personnes au parc Gérard-Laframboise, le 23 juin.

À la fin de la journée ponctuée d’activités et d’animation, le spectacle principal mettait en vedette Dan Bigras et son quatuor ainsi que son invitée spéciale Lulu Hugues, qui a repris ses traitements contre le cancer du sein. Les deux artistes ont «su ravir les festivaliers de Saint-Philippe et ceux venus de l’extérieur», affirme la Ville par voie de communiqué.

«À l’occasion du 275e anniversaire, on souhaite offrir une année de festivités extraordinaires et mémorables à la communauté de Saint-Philippe. Le succès de la Fête nationale témoigne de l’engouement de la population pour les grands rassemblements en famille et entre amis», a dit la mairesse Johanne Beaulac.

La Ville de Saint-Constant, qui bénéficiait d’une subvention pour organiser une Fête nationale régionale le 24 juin, aussi à l’occasion de son 275e anniversaire, a également accueilli une foule record, soit 40 000 personnes, selon ses chiffres.

Activités à venir à Saint-Philippe

Le prochain grand rassemblement sera un pique-nique familial au parc Gérard-Laframboise, le samedi 24 août. L’événement coïncidera avec la 2e édition de la compétition de skate et une course en couleurs organisée par le Club Optimiste.

Par ailleurs, un concours de photos se déroule jusqu’au 30 août. Celles qui seront sélectionnées figureront dans l’édition 2020 du calendrier municipal.

Enfin, la population sera invitée à découvrir le marché public qui se tiendra les jeudis, du 29 août au 3 octobre, de 16h à 20h. Celui-ci se veut festif, gourmand et mettra les artisans locaux et régionaux en valeur. Les exposants intéressés doivent appeler la Ville au 450 659-7701, poste 230.