Une fraude de type artiste du change de 1 600 $

Crédit photo : Gracieuseté – Régie intermunicipale de police Roussillon

Un couple est soupçonné d’avoir commis une fraude de type artiste du change au Walmart de Candiac, le 13 mai, vers 16h30.

D’après les informations de la Régie intermunicipale de police Roussillon, les suspects, un homme et une femme, se présentent à une caisse pour payer plusieurs items dont le montant s’élève à 1000$. Le suspect remet des billets de 20$ et 100$ pour s’acquitter du montant. L’employée met l’argent dans la caisse et avant qu’elle referme le tiroir-caisse, l’individu sort plusieurs coupures de 50$ et demande à avoir du change en billets de 10$ et 20$.

Prétextant que la transaction est longue, le suspect prend alors l’argent des mains de l’employée et manipule les billets pour obtenir son change. Une fois l’opération effectuée, le couple quitte les lieux. Après vérifications, le responsable de l’établissement réalise qu’il y a eu pertes de 1600$ à la suite de cette manipulation frauduleuse de l’argent et de certains items non payés.

Description

Le suspect est un homme de race blanche d’environ 25 ans, mesurant 1,77 m (5 pi 8 po) et pesant 70 kg (154 lb). Il a les cheveux bruns courts, les yeux bruns et a une barbe. Au moment de l’événement, il portait un manteau de cuir noir, un pantalon blanc, une casquette blanche et des chaussures de sport rouges.

La suspecte est de race blanche, dans la trentaine, mesure 1,70 m (5 pi 5 po) et pèse 50 kg (110 lb). Elle avait les cheveux longs bruns attachés et était vêtue d’un chandail rayé noir et gris, d’une jupe noire et d’un foulard sur la tête.

Quiconque croit les reconnaître est invité à communiquer avec la sergente-détective Sarah Gauthier au 450 638-0911, poste 441. On peut également téléphoner en toute confidentialité à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echeaucrime.com.

Qu’est-ce que cette fraude ?

La Sûreté du Québec indique que ce type de fraude consiste à dérober des billets de banque grâce à une manipulation rapide des coupures lors d’une transaction.

«Les suspects profitent de l’inattention de la personne à la caisse ou utilisent des subterfuges pour la distraire pendant qu’elle compte les billets, pour en subtiliser à son insu», informe la SQ sur son site web.