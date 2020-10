Fred et Gingerbread, les vedettes de la semaine

Fred et Gingerbread forment un couple de chats inséparables. Ces deux tourtereaux d’environ 3 ans sont arrivés à la SPCA Roussillon en provenance de la même maison, une maison où il y avait un surplus d’animaux. Comme ils sont toujours collés ensemble et semblent réellement s’apporter du réconfort mutuel, nous souhaitons qu’ils soient adoptés en duo. Ils auront besoin d’une famille sans jeunes enfants et patiente, afin de leur montrer que l’homme peu être bon et aimant.

Je vous invite à contacter la SPCA Roussillon ou à visiter leur site internet au: www.spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h à 17h

Samedi et dimanche : 11h à 16h

i nfo@spcaroussillon.com ou SPCA Roussillon (80, Goodfellow) à Delson

450 638-9698