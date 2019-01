Frédérique Turgeon remporte ses deux premières médailles

Crédit photo : Gracieuseté: Roger Witney – Canada Alpin

La Coupe du monde de ski para-alpin de Zagreb en Croatie aura été profitable pour Frédérique Turgeon, qui a signé ses deux premières victoires en carrière.

L’athlète de Candiac a d’abord remporté le slalom debout, le 16 janvier, avec un temps combiné pour ses deux descentes de 2 min 22 sec, soit 6 secondes devant sa plus proche rivale.

«C’est tellement gros! Ça représente vraiment tout l’effort que j’ai mis dans mon sport, les sacrifices que je fais pour justement possiblement gagner. C’est très gratifiant et satisfaisant de finalement arriver à ses buts après des jours et des jours d’entraînement», a-t-elle affirmé à Sportcom après sa victoire.

Le lendemain, la Candiacoise a répété l’exploit en remportant un second slalom. La paraskieuse, dont la jambe droite est 50% plus courte que l’autre, a confié à Sportcom qu’elle ne se sentait pas à 100% avant la seconde descente, précisant que sa jambe était fatiguée.

«Malgré tout, j’ai été capable de rester concentrée et confiante que j’allais encore bien performer aujourd’hui. On m’a toujours dit de me débarrasser des doutes avant qu’ils s’installent et je suis très contente d’avoir été capable de le faire», a-t-elle dit au terme de sa seconde victoire.

Championnats du monde

Ces deux performances en or sont de bon augure pour les Championnats du monde, qui ont débuté le mardi 22 janvier, en Italie et en Slovénie.

«Je suis super confiante, très encouragée par ces deux médailles. Je sens que j’ai ce qu’il faut pour bien performer et possiblement remporter un titre. Je me sens très prête!» a-t-elle rapporté à Sportcom.