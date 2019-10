Freinage d’urgence : toutes les voitures ne sont pas égales

Article par Dominic Boucher

Une nouvelle étude menée par l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) a coté la performance des systèmes de détection de piéton sur 16 berlines intermédiaires.

Les tests ont été réalisés dans des conditions optimales, soit durant le jour et sur pavé sec. L’IIHS a fait ses analyses dans trois situations différentes, et chacune à deux vitesses différentes.

Dans le premier cas, un passant adulte traverse la rue perpendiculairement à la voiture. Le deuxième cas s’est fait lorsqu’un piéton enfant traverse la rue perpendiculairement aussi, mais il est obstrué par deux voitures. Les deux tests sont performés à des vitesses de 12 mi/h et de 25 mi/h, soit environ 19 km/h et 40 km/h. Le dernier cas s’est fait avec un passant adulte qui marche parallèlement à la voiture. Le test a été fait à 25 mi/h et à 37 mi/h (environ 60 km/h).

Les véhicules ayant eu les meilleures mentions (« superior ») sont : l’Audi A4, la BMW Série 3, la Subaru Outback, la Mercedes-Benz Classe C, la Nissan Maxima et la Volvo S60. Ces six voitures ont été capables de freiner suffisamment ou d’arrêter complètement, réduisant ou même éliminant les risques des blessures graves.

L’IIHS souligne le travail de la Nissan Maxima, qui a réussi à empêcher une collision dans tous les scénarios. De plus, l’institut ajoute que le système de détection de piéton est offert de série pour l’année 2020.

Les véhicules ayant obtenu la mention « advanced », soit des systèmes qui ne ralentissent pas la voiture systématiquement, sont : la Honda Accord, la Lexus ES 350, la Mazda6, la Nissan Altima, le Tesla Model 3 et la Toyota Camry.

Une seule voiture a reçu la mention « basic », la Chevrolet Malibu. Dans ce cas-ci, le véhicule n’a pas assez ralenti dans un ou quelques tests.

Finalement, trois n’ont modèles pas eu de mentions : la Ford Fusion, la Hyundai Sonata et la Kia Optima. Ce trio a été incapable de ralentir suffisamment pour éviter une collision dans de multiples scénarios ou pour tous.

À titre d’exemple, l’IIHS expose la Ford Fusion qui n’a littéralement pas ralenti dans le scénario de l’enfant qui traverse et a peu ralenti dans le cas où un adulte croise la rue.

« Les piétons sont les usagers de la route les plus vulnérables », indique David Harkey, le président de l’IIHS. « Il est encourageant de voir que les systèmes de détection de piéton sont livrés de série sur 12 des 16 berlines intermédiaires que nous avons essayées », a poursuivi le président.

David Harkey explique qu’il « arrive souvent que les systèmes plus avancés [de détection de piéton] soient offerts dans des voitures de luxe ou disponibles en tant qu’options dispendieuses ». Il ajoute cependant que la performance de la Nissan Maxima et de la Subaru Outback était remarquable, surtout considérant que se sont des véhicules grand public.

La plupart des systèmes de détection de piétons utilisent soit une ou deux caméras situées derrière le rétroviseur, ou des radars intégrés dans la calandre. Certaines marques emploieront les deux technologies conjointement. Les caméras ainsi que les radars analysent la route et des algorithmes détermineront si le système détecte effectivement un piéton. Certaines technologies permettent de repérer les cyclistes et même les animaux. Si le logiciel identifie une collision imminente, il alertera le conducteur et appliquera même les freins pour lui.

Plus tôt ce mois-ci, l’American Automobile Association (AAA) avait publié une étude similaire qui démontrait que les systèmes de détection de piéton sont inefficaces la nuit. Les vitesses prises lors des tests étaient généralement plus élevées également.