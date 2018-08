Fruits et légumes gratuits à un kiosque ambulant

Crédit photo : Le Soleil - Marie-Josée Bétournay

Tout l’été, Olivier April Lalonde et le jardinier étudiant Jean-Chrystof Chevrette-Perras enfourchent à tour de rôle un vélo et pédalent dans les quatre coins de la ville de Châteauguay pour faire découvrir les fruits et les légumes cultivés à même des jardins publics du territoire.

Derrière leur vélo, ils tirent un kiosque bondé de produits frais. Les deux hommes immobilisent leur kiosque dans des endroits stratégiques de la ville les lundis, mercredis, jeudis, samedis et dimanches jusqu’au jeudi 30 août.

Le kiosque de fruits et légumes à vélo s’inscrit dans le cadre du projet Cultivons Châteauguay, dont la mission se veut embellir, nourrir et partager. «On embellit notre milieu de vie avec des plantes. On nourrit les gens en leur apportant des aliments frais et sains ainsi qu’en développant leurs compétences alimentaires. On partage en créant une interaction intergénérationnelle et un bon esprit de communauté. Jardiner, c’est bon pour la santé et pour l’esprit. Ça rapproche les gens», indique Olivier April Lalonde, coordonnateur du projet Cultivons Châteauguay.

Bien qu’Olivier et Jean-Chrystof acceptent les contributions volontaires, ils offrent leurs denrées gratuitement. Les légumes sont parfois connus, parfois moins. Olivier parle de choux-raves, de fines herbes et de rabioles, entre autres. «On veut faire découvrir des légumes, l’agriculture urbaine et l’expérience au kiosque», résume-t-il.

Les fruits et légumes proviennent de parcelles des Jardins communautaires à Châteauguay ainsi que de lots cultivés par les organismes Quartier des femmes, RIAPAS, Héritage Saint-Bernard et la Maison LePailleur. L’Office municipal d’habitation de Châteauguay, la Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie ainsi que le camp de jour Activ’été contribuent également au projet en faisant don de leurs surplus de récoltes, précise Olivier. Le jeune homme invite d’ailleurs les jardiniers en herbe du Grand Châteauguay à leur livrer tomates, concombres et autres légumes en trop.

Le kiosque de fruits et de légumes à vélo est visible à l’occasion des événements locaux et à l’intérieur de déserts alimentaires. «Un désert alimentaire, c’est un quartier où l’offre alimentaire n’est pas suffisante en aliments frais», explique Olivier en citant en exemple le quartier à la hauteur de la rue Saint-Jean et du boulevard D’Youville qui comporte uniquement un dépanneur.

Cultivons Châteauguay, c’est aussi un potager urbain de démonstration à même le site des Jardins communautaires ainsi que des ateliers thématiques offerts tantôt dans les bureaux des organismes partenaires tantôt sur le site du jardin potager urbain de démonstration et celui des Jardins communautaires.