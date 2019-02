Fuir l’hiver en McLaren 720S Spider

Article par Antoine Joubert

Cette année, je vous l’avoue, l’hiver me rentre dedans. Plus de neige, de froid, sans compter que l’on a connu une première bordée à la mi-novembre et qu’elle n’est jamais disparue!

Bref, j’avais envie d’un peu de répit. Allais-je m’enfermer dans la maison ou prendre des vacances dans le Sud? Eh bien, alors que je me posais la question, une invitation à faire l’essai d’une nouvelle voiture exotique décapotable en plein cœur de l’Arizona m’était envoyée par courriel. Et pas n’importe laquelle : la McLaren 720S Spider 2019! Inutile de vous le dire, mon problème venait de se régler.

Pour une première fois, j’aurai donc la chance – d’ici quelques jours – de rencontrer les grands manitous de McLaren, qui me feront découvrir leur plus récent bolide. Au programme, une présentation technique, une balade tranquille sur les belles routes de l’Arizona ainsi qu’une portion de conduite sur circuit, afin de découvrir les vertus de cette bête de 710 chevaux.

Certes, j’avais pu l’été dernier mettre à l’essai une version coupé de cette McLaren sur les routes du Québec. Un moment mémorable qui m’avait permis de découvrir une voiture étonnamment docile et capable de composer avec notre horrible réseau routier, mais aussi en mesure de vous faire vivre des sensations pratiquement dignes d’un avion supersonique.

L’expérience de conduite sur les routes qui ceinturent la ville de Phoenix est plutôt tentante. Il semble d’ailleurs que les gens de McLaren ont finement étudié le circuit afin que l’expérience soit des plus mémorables.

Et, ce n’est pas tout! On me réserve également une surprise : un autre bolide à conduire, cette fois sur le circuit du Azirona Motorsports Park, adjacent à une base militaire où décollent quotidiennement des avions de type F-35. Mais quel sera ce bolide non identifié qui me sera confié? Fort probablement la nouvelle McLaren 600LT, plus légère de 100 kilos comparativement à la 570S, et poussée par 592 chevaux!

Bref, ce petit périple me changera des nombreux essais de VUS que je réalise depuis quelques mois. Ascent, Highlander, Escape, Equinox, HR-V, Kona, Yukon… et 720S Spider. Que choisiriez-vous?