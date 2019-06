Fusion entre deux Chambres de commerce de la région

La Chambre de commerce du Grand Châteauguay et la Chambre de commerce de l’industrie Royal Roussillon ont décidé de joindre leurs forces.

Les médias sociaux, tels LinkedIn, Facebook et Instagram, ont bouleversé le monde du réseautage d’affaires. Les Chambres de commerce ont dû se réadapter en conséquence.

Directrice générale des Chambres de commerce Royal Roussillon et du Grand Châteauguay, Annick Charest remarque «une grande vague de renouveau» qui n’est pas étrangère à l’avènement des médias sociaux.

«On observe d’abord une tendance au regroupement entre les chambres de commerce, dit-elle. Ce, pour permettre aux membres d’élargir leur horizon sur un plus grand territoire. Mais aussi pour avoir plus de poids politique. Car on a un devoir de représentation, et plus on a de membres, plus notre influence est grande lorsque vient le temps de défendre les enjeux qui nous concernent».

Les deux Chambres de commerce dont elle assume la direction générale depuis environ un an ont d’ailleurs décidé de fusionner leurs conseils d’administration pour former une seule et plus grande organisation couvrant toutes les villes du territoire du Roussillon.

«Une stratégie qui s’inscrit dans cette vague de renouveau», précise-t-elle.

Des liens «plus riches» et «plus humains»

Malgré les nombreuses possibilités offertes par les médias sociaux, les gens d’affaires sont toujours avides de 5 à 7, remarque en contrepartie Mme Charest.

«Parce que ces rencontres permettent de créer des liens plus riches et plus humains» selon elle.

«Mais il faut malgré tout être en perpétuelle adaptation pour amener le réseautage au-delà de ce que les médias sociaux permettent de faire».

Elle donne l’exemple des «soupers tournants», qui forcent les rencontres impromptues dans une forme de «speed dating».

«Souvent, dans un souper, les gens du monde des assurances, par exemple, vont rester entre eux toute la soirée. En forçant les gens à changer de place, ça permet de créer des liens et des rencontres qui n’auraient pas été possibles sinon. Et ce n’est pas les médias sociaux qui peuvent ouvrir ce genre de perspectives » conclut-elle.

La Fédération des Chambres de commerce du Québec regroupe un peu plus de 130 chambres de commerce, et représente plus de 50 000 entreprises de milieux variés. Dans la région, on compte une dizaine d’organisations, dont la Chambre de commerce au Cœur de la Montérégie, la Chambre de commerce du Grand Châteauguay, la Chambre de commerce et de l’industrie de la Vallée-du-Richelieu, la Chambre de commerce et d’industrie de Beauharnois-Valleyfield-Haut-Saint-Laurent, la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud et la Chambre de commerce de Sorel-Tracy Métropolitain.