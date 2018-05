Gagnants des finales de la Ligue de hockey Charles-Lemoyne

Crédit photo : gracieuseté

En mars et avril, la Ligue de hockey Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine a tenu une dizaine de finales de catégories. Voici les faits saillants.

6-7 ans: le PEI-CCL affrontait le C.S. Bernard Miron en finale. Les deux gardiens, Thomas Hébert (PEI) et Noah Allie du (CSBM), se sont livré un chaud duel qui a penché en faveur du PEI-CCL.

8-9 ans: le match opposant le Campus LSL et les Dynamiques a très serré. D’ailleurs, cette partie s’est déroulée devant une foule nombreuse et bruyante. Deux seuls buts ont été comptés, ceux de Michael Létourneau des Dynamiques.

10-11 ans: la finale opposait le Service des sports au PEI-CCL. Le meilleur compteur de la saison, Jean-Philippe Hébert, a inscrit deux buts dans la victoire de 2-1 des siens (PEI-CCL).

12-14 ans: plus de 18 buts ont été accordés lors de ce match opposant les Dynamiques au C.S. Bernard Miron. Après avoir mené une bonne partie du match, les Dynamiques ont laissé filer l’avance et se sont inclinés. Les performances du gardien Tristan Dauphin et des attaquants Samuel Paquette et Nathan Venne ont retenu l’attention.

15-17 ans: après avoir obtenu une avance de 4-1 en première période, le Midget espoir a orchestré une remontée face aux Dynamiques et ce match palpitant a dû aller en tirs de barrage grâce à un but de Samuel Bérubé en fin de période. Le Midget espoir a conclu sa remontée spectaculaire avec en gagnant la partie grâce à un but de Samuel David au bris d’égalité.

Adultes du lundi: l’équipe du CSBM affrontait l’équipe des Dynamiques. Grâce au duo père fils de Luc et Jonathan Delorme qui ont accumulé 5 points, le CSBM a remporté la Coupe LHCL par la marque de 6-2.

Adultes du mercredi: cette finale très serrée entre le bantam AAA et les Riverains a donné un bon spectacle aux spectateurs présents. Grâce aux 3 passes de Jérémy Turcotte, les Riverains ont remporté les grands honneurs par la marque de 3-1.

Adultes femmes: les séries éliminatoires dans cette catégorie ont donné lieu à du jeu extrêmement relevé. Tout d’abord, deux demi-finales âprement disputées se sont soldées par la marge d’un but. L’une d’elle a même nécessité la fusillade. Jolyanne Cartier (Service des sports) a scellé l’issue de ce match grâce à une très belle manœuvre pour ainsi permettre à son équipe d’atteindre la finale. Les sentinelles se mesuraient donc au Service des Sports de la capitaine Martine Lessard pour le match ultime. Bien que le SDS ait eu les devants durant une bonne partie du match, les Sentinelles dirigées à l’attaque par Kristine Trottier-Boucher l’ont emporté 5 à 3.

18 et plus: il y a eu averse de buts pendant la finale, alors que le Sports-études affrontait le Service des sports qui avait été invaincu durant la saison régulière. Le match s’est terminé par la marque de 10-8 pour le Service des sports. Félicitations à Cédric Bellefleur, du SDS, avec un tour du chapeau qui a grandement aidé les siens.

La LHCL remercie tous ses participants et les informe que les inscriptions pour l’automne seront disponibles au www.lhclcosom.net au début août. La LHCL entamera alors les festivités de son 25e anniversaire. (H.G)