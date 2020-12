Galaxy Tab S7+: la tablette Android haute-performance qui vise l’iPad Pro

Samsung propose de nouvelles versions de sa tablette haut de gamme, la Galaxy Tab S7 et S7+. Ces tablettes Android hautes-performances cherchent clairement à rivaliser avec l’iPad Pro en offrant une grande qualité, mais à gros prix.

Dans l’univers Android, on retrouve plusieurs tablettes de marques différentes. Et soyons francs, peu sont en mesure de rivaliser avec la qualité des iPad.

Normal, puisqu’Apple domine tellement ce secteur que les autres compagnies cherchent davantage à offrir des solutions plus abordables pour attirer une autre clientèle.

Samsung quant à lui est l’un des rares fabricants à s’attaquer à Apple dans ce secteur et c’est avec sa gamme Galaxy Tab S qu’il entend séduire les amateurs de tablettes haut de gamme.

La nouvelle gamme Galaxy Tab S7 et S7+ offre de grandes qualités et s’avèrent une option intéressante, bien qu’elle soit peut-être limitée pour remplacer un ordinateur portable.

Les tablettes Galaxy Tab S7 et S7+ peuvent se transformer en simili ordinateur portable.

Des tablettes avec des composantes haut de gamme

La Galaxy Tab S7, et plus particulièrement la S7+, sont sans contredit la crème des tablettes Android.

On retrouve le même processeur que les téléphones Galaxy Note 20. On a 6GB de Ram pour rouler sans problème plusieurs applications à la fois. À ce niveau rien à redire.

La qualité de l’écran demeure la grande force de Samsung, bien que ce soit sur la Tab S7+ qu’on retrouvera la meilleure qualité.

La Galaxy Tab S7 offre un écran LCD de 11 pouces contre un écran Super AMOLED de 12,4 pouces pour la Tab S7+.

Les deux ont un taux de rafraichissement de l’écran à 120Hz, donc 120 images seconde, qui rend tout ultra fluide lorsqu’on navigue ou que l’on joue à des jeux.

La Galaxy Tab S7 est légèrement plus petite que la Tab S7+.

L’immense surface de ces tablettes est idéale pour regarder des divertissements, lire des articles ou pour dessiner à l’aide du S Pen sur lequel on reviendra plus loin.

Au niveau de l’autonomie de la batterie, la Tab S7 va nous durer environ 15 heures contre 14 heures pour la Tab S7+. Tout dépend évidemment des applications qu’on roule et de l’utilisation que l’on en fait évidemment.

On peut néanmoins la recharger très rapidement à l’aide du bloc d’alimentation Fast Charge compris avec la tablette.

Enfin côté mémoire, on peut opter pour un modèle de 128, 256 ou 512 Go de stockage. Contrairement à un iPad, on peut également augmenter l’espace de stockage à l’aide d’une carte micro SD jusqu’à 1To.

Un clavier et un crayon pour augmenter la productivité

Les Galaxy Tab S7 et S7+ viennent toutes les deux avec le crayon S Pen. Pas besoin de l’acheter séparément, ce qui est un petit plus.

Tout comme sur les téléphones Galaxy Note, on peut utiliser le S Pen pour écrire, annoter, dessiner, faire une capture d’écran, lancer un PowerPoint ou prendre une photo à distance.

Le crayon est aimanté à l’arrière de la tablette et ne nécessite pas de batterie pour être utilisé sauf dans le cas de l’utilisation de son bouton pour prendre une photo ou lancer des diapositifs.

Avec son clavier, le S Pen et Samsung DeX, la Galaxy Tab S7 devient plus polyvalente.

On peut également se procurer séparément un étui protecteur qui intègre un clavier et un pavé tactile.

Les touches du clavier répondent très bien, tout comme le pavé tactile alors que l’on peut sélectionner nos applications à l’aide d’une souris à l’écran.

À l’aide du mode Samsung DeX, on peut par ailleurs convertir l’interface de la tablette en une interface d’ordinateur à l’image de Windows.

Nos applications s’ouvrent dans des fenêtres que l’on peut déplacer ou agrandir à notre guise. Particulièrement pratique pour travailler.

Dans ce ressort, la Galaxy Tab S7 peut devenir un outil de travail, mais la tablette demeure limitée au système Android et à ses applications. Si l’on a besoin d’utiliser des logiciels précis qui ne sont pas offerts sur le Play Store ou le magasin de Samsung, bien on ne pourra pas les utiliser.

Verdict sur la Samsung Galaxy Tab S7 et S7+

Sans contredit, on a droit à de la qualité avec la Samsung Galaxy Tab S7 et S7+. Il s’agit sans aucun doute de la Cadillac des tablettes Android.

Forcément, cette qualité a un prix.

La tablette Galaxy Tab S7 est vendue à 919$, alors que la Galaxy Tab S7+ elle démarre à 1189$. Rendu à ce prix, il vaut mieux étendre un peu plus le bras dans son portefeuille et opter pour la S7+ qui nous en offrira plus pour notre argent ne serait-ce que pour la qualité de l’écran.

Il faut ajouter à ce prix l’étui protecteur qui est vendu 279$ pour la Tab S7 et 319$ pour celui de la Tab S7+.

Bref, on arrive dans les eaux de 1200-1500$, ce qui demeure cher pour une tablette.

N’empêche, si l’on préfère une tablette à un ordinateur portable et que l’on est confortable à rester dans l’univers Android pour nos applications, nul doute que les Galaxy Tab S7 et S7+ pourront nous satisfaire.

