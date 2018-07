Un garagiste sauve leur mariage

Crédit photo : Gracieuseté

Le rêve de Rébecca Meunier d’arriver dans la camionnette d’époque de son père à son mariage a failli être freiné. Un garagiste ingénieux et connaisseur de voitures antiques a fait un miracle en réparant le véhicule en panne, la veille du grand jour.

Privilégiant une thématique des années 50 pour ses noces, Mme Meunier avait prévu arriver dans le Ford Ranger 1969, bien entretenu par son père, dès le début des préparatifs.

Moins de 48 heures avant le mariage, qui avait lieu le samedi 14 juillet, le résident de Saint-Constant s’affairait à décorer et à nettoyer le véhicule. Il a paniqué lorsqu’il a constaté que celui-ci avait un problème mécanique majeur.

«Je voulais montrer le camion tout propre et brillant à mon épouse dans le stationnement de la maison. En voulant le reculer, il ne démarrait plus», raconte-t-il.

En panique jeudi soir, il a tout de suite contacté le garage Claude Coutu, à Saint-Constant. Le mécanicien Patrick Masse connaît bien le camion, puisqu’il en prend soin depuis que son propriétaire en a fait

«C’était mon rêve d’arriver dans la boîte du camion de mon père au mariage dès que j’ai commencé à le planifier, il y a un an.» -Rébecca Meunier

l’achat il y a deux ans. Son patron lui a transmis le message vendredi, à la première heure.

Un garagiste créatif

Le Ford Ranger a été remorqué au garage et M. Masse a tout de suite pris le camion en charge.

«Je comprenais ce qu’ils vivaient et comment un problème comme celui-là aurait un impact sur le mariage. En plus, je connais Rébecca et elle m’avait parlé de son souhait», affirme-t-il.

L’équipe du garage a réussi à vérifier le camion, vendredi avant-midi, parmi les rendez-vous déjà prévus.

«C’était une journée assez occupée», se souvient le mécanicien.

«Il est allé en-dessous du camion, qui ne bougeait pas dans le stationnement, à la grosse chaleur pour le réparer», souligne le propriétaire du Ford Ranger.

Marie-Claude Coutu, collègue de M. Masse, ajoute «qu’il n’était pas obligé de faire cela, qu’il avait vraiment une grande volonté d’aider».

L’essence ne se rendait pas au moteur. Il devait donc se procurer et remplacer une pièce impossible à dénicher en quelques heures.

Ne trouvant pas de pompe à gaz qui convenait au véhicule, M. Masse a fait preuve d’imagination en rafistolant une pompe à gaz électrique avec des câbles.

Le sauveur de Mme Meunier est fier de dire qu’il a accompli une mission qui semblait impossible. La tâche lui a pris environ trois heures et demie.

Mariée comblée

Rébecca Meunier a eu un petit moment d’angoisse, mais elle avait bon espoir que le camion serait en état de fonctionner.

«J’avais plein de choses auxquelles penser et ça en ajoutait une, alors j’ai laissé ça entre les mains de mon père. J’avais confiance en son pouvoir de persuasion et envers le garage», dit-elle.

Le Ford Ranger est revenu à la maison familiale en soirée. Plusieurs personnes l’attendaient impatiemment.

«Quand on a vu mon père arriver avec le camion réparé, c’était un moment d’hystérie!» s’exclame la mariée.