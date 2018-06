Garanties automobiles 2018 : les meilleures et les changements

Article par Sylvain Raymond

Chaque année, les constructeurs automobiles révisent leurs différentes garanties, non seulement la couverture de base et celle sur le groupe motopropulseur, mais aussi la protection antipollution, celle contre la rouille et plus encore. Parfois, les consommateurs gagnent; d’autres fois, ils perdent des avantages.

Grâce à CAA-Québec, on peut y voir plus clair. L’organisme vient de publier son Étude 2018 sur la garantie des véhicules neufs, qui se penche également sur la couverture des ceintures de sécurité et des coussins gonflables, sans oublier la protection spécifique aux composants du système électrique ou hybride.

Parmi les constats les plus frappants, Volkswagen a réduit sa garantie sur les perforations dues à la rouille pour la seconde année consécutive, passant de 12 ans/200 000 km à 7 ans/kilométrage illimité. À l’inverse, Mitsubishi, qui offre déjà l’une des meilleures garanties de l’industrie avec sa protection de 10 ans/160 000 km sur le groupe motopropulseur, l’étend sur l’ensemble du véhicule pour plusieurs modèles cette année.

L’étude de CAA-Québec révèle ensuite que plusieurs constructeurs – notamment la plupart des fabricants européens ainsi que Nissan – garantissent la batterie à haute tension des véhicules électriques et hybrides rechargeables pendant plus longtemps que les autres éléments du groupe motopropulseur électrifié.

Les meilleures garanties automobiles de 2018

Véhicule entier : Genesis, Hyundai et Kia (5 ans/100 000 km), Mazda (3 ans/ill.), Mitsubishi (10 ans/160 000 km en période de promotion)

Groupe motopropulseur : Mazda (5 ans/ill.), Mitsubishi (10 ans/160 000 km), Tesla (8 ans/ill.)

Système hybride ou électrique : Mitsubishi (10 ans/160 000 km), Tesla (8 ans/ill.)

Audio, DVD et navigation : Mazda (3 ans/ill.)

Système antipollution : Variable

Corrosion (perforation) : Audi, BMW, MINI et Porsche (12 ans/ill.)

Ceintures de sécurité : INFINITI et Nissan (10 ans/ill.), Mazda (5 ans/ill.)

Assistance routière : Mitsubishi (10 ans/ill. en période de promotion), Genesis, Hyundai et Kia (5 ans/ill.)

Voyez l’étude complète de CAA-Québec sur son site Internet. Par ailleurs, n’oubliez pas que le Guide de l’auto vous a déjà expliqué si la garantie prolongée est une bonne option et si l’installation de pièces de performance affecte la garantie.