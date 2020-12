Garder son souffle… jusqu’au plus profond de l’eau

Nathan Vinski, natif de Châteauguay, a établi un nouveau record québécois en plongée en apnée en descendant (et remontant) 90 mètres de profondeur d’un seul souffle en 2 minutes 49 secondes lors d’une compétition en Égypte en septembre. Il vise maintenant le record canadien détenu depuis neuf ans par Eric Fattah qui a parcouru 104 mètres sans aide respiratoire.

Comment avez-vous découvert ce sport ?

J’ai découvert le sport vers l’âge de 13 ans. J’ai cherché sur Google «comment retenir son souffle plus longtemps» parce que mon oncle s’en vantait dans sa piscine et je voulais le battre. C’est comme ça que j’ai découvert que c’était un sport. Plus tard (il y a 6 ans), quand j’étais au cégep, j’ai rencontré un professeur qui enseignait aussi l’apnée à Montréal, et c’est ainsi que je me suis lancé dans le sport.

Comment vous entrainez-vous pour aller de plus en plus profond ?

L’entraînement de plongée en apnée est comme dans n’importe quel autre sport. Vous devez pratiquer les techniques pertinentes, développer votre forme physique en répétant des profondeurs peu profondes (sous-maximales) plusieurs fois par session, plusieurs fois par semaine ; en entraînant votre respiration dans la piscine (en faisant des longueurs horizontales sous l’eau) et en effectuant un entraînement croisé pour rester sain et fort. Ensuite, c’est un processus lent de progression vers les records personnels à la fin d’un cycle d’entraînement, lorsque vous êtes convaincu que votre corps et votre esprit peuvent gérer les exigences des plongées plus profondes.

Ce sport est risqué. Lorsque vous êtes en profondeur, la pression est-elle plus douloureuse dans les poumons ou dans la tête et les oreilles ?

Le sport peut être très risqué, si vous ne l’abordez pas avec respect. Il faut des années de formation pour gérer l’environnement sous-marin. Si vous ne vous préparez pas correctement ou si vous essayez de faire des plongées auxquelles vous n’êtes pas prêt, il est possible de perdre connaissance ou de vous blesser aux poumons ou aux oreilles. Dans mon cas, je suis très conscient que je dois faire seulement des plongées pour lesquelles je suis prêt, et croyez-le ou non … à 90 mètres je n’avais aucun sentiment d’inconfort. Si vous êtes bien préparé et que vous connaissez les bonnes techniques, il n’y a pas de sensation de pression sur les oreilles ou les poumons, et même l’envie de respirer disparaît. Ce n’est que lorsque je suis à environ 20-30 mètres de la surface (sur le chemin du retour) que j’ai l’impression de retenir mon souffle. Avant cela, c’est honnêtement très confortable.Bien sûr, nous ne plongeons jamais seuls. Si je fais une erreur de calcul accidentelle et que, pour une raison quelconque, je perds connaissance, j’ai besoin qu’un plongeur de secours (également en apnée) puisse me ramener à la surface et m’aider à reprendre conscience. Cependant, pour être clair, après 6 ans de plongée et de multiples compétitions, je n’ai jamais eu de perte de conscience lors d’une plongée profonde. J’en ai eu deux pendant l’entraînement en piscine lorsque j’ai commencé à m’entraîner, en raison d’un manque d’expérience.

Devez-vous faire attention lorsque vous remontez à la surface, pour ne pas aller trop vite à cause de la pression ?

Non, contrairement à la plongée sous-marine, puisque nous n’avons qu’une seule bouffée d’air, nous sommes capables de monter aussi vite que nous le souhaitons. Au cours de ma plongée de 90 m, je suis descendu à 0,9 mètre par seconde et je suis monté avec une technique de «finning» puissante à 1,25 mètre par seconde. Bien sûr, il y a encore la possibilité d’avoir le mal de décompression de l’apnée. Il n’est pas sécuritaire de faire plusieurs plongées profondes (plus de 55 à 60 m) en une journée, et pour les plongées à plus de 70 m, je m’assure de prendre deux jours de repos pour m’assurer qu’il ne reste plus d’azote dans mon corps avant de redescendre.