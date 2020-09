Garderie: des éducatrices en grève manifestent dans la région

Des responsables de services éducatifs (RSE) en milieu familial ont manifesté le mercredi 23 septembre devant les bureaux des députés de Châteauguay et de Beauharnois. Les éducatrices syndiquées sont en grève générale illimitée depuis lundi.

Les membres de l’Alliance des intervenantes en milieu familial du Suroît ont brandi leurs affiches en bordure du boulevard Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay devant les bureaux de la députée caquiste MarieChantal Chassé. Les manifestantes se sont aussi présentées sur la rue Victoria à Valleyfield devant les bureaux du député de Beauharnois Claude Reid. «L’ADIM Suroît considère que le ministre de la Famille prend en otage des milliers de familles, et ce, malgré la main tendue par le syndicat depuis des mois pour arriver à une entente juste et à la hauteur de la reconnaissance de ce métier essentiel», indique l’association qui représente 600 responsables de service de garde en milieu familial reconnus et subventionnés.

Le syndicat national qui les représente, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et le gouvernement du Québec, sont en processus de médiation ce mercredi. Les deux parties ne s’entendent sur la méthode de calcul de la rémunération des RSE.

À lire aussi :

Grève générale illimitée en milieu familial

Les éducatrices en milieu familial proposent un arbitre pour éviter la grève