General Motors éliminera six de ses voitures

Article par Germain Goyer

Dans le plan de restructuration que General Motors vient de présenter figure notamment l’arrêt de la production de six de ses voitures. Parmi les modèles confirmés par Reuters, notons les Chevrolet Cruze, Cadillac CT6 et Buick LaCrosse. Les Chevrolet Volt, Chevrolet Impala et Cadillac XTS pourraient également passer à la trappe.

Ces voitures sont entre autres produites dans les usines situées à Oshawa (Ontario), Lordstown (Ohio) et Hamtramck (Michigan).

Deux usines dédiées aux transmissions, basées à Baltimore et Warren (Michigan) ferment également leurs portes.

Chez General Motors, on entend se concentrer principalement sur le développement de VUS, de véhicules électriques et sur la technologie de conduite autonome.

Cette décision devrait se matérialiser dès 2019.

Si ces modèles disparaîtront sous peu du catalogue de General Motors, ce n’est pas pour rien. En effet, au Canada, les ventes annuelles de la Chevrolet Cruze sont passées de 32 600 à 27 500 unités de 2007 à 2017. Pour la même période donnée, les ventes de l’Impala ont dégringolé, passant de 16 000 à 3 000 exemplaires.

En ce qui concerne la CT6, elle est arrivée sur le marché en 2016. Cette année-là, Cadillac a vendu 250 unités au Canada. Une centaine de plus a trouvé preneur en 2017. Il s’agit d’un échec commercial retentissant qu’on n’est pas prêt d’oublier.

Pour le moment, le gestionnaire des relations publiques de General Motors pour le Canada refuse de commenter.