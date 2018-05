Genesis G70 2019 : à l’essai à Tremblant cette semaine

Article par Michel Deslauriers

La G70, c’est la toute nouvelle berline compacte de la marque de luxe, et sa riposte aux joueurs bien établis dans le segment tels que l’Audi A4, la BMW Série 3, la Cadillac ATS, l’Infiniti Q50, la Lexus IS et la Mercedes-Benz Classe C. Son prix se situe d’ailleurs entre 42 000 $ et 57 500 $.

Elle partage son architecture et bon nombre de composants avec la Kia Stinger, lancée il y a quelques mois. Évidemment, il y a plusieurs différences entre les deux, dont le style de carrosserie. Alors que la Stinger est une cinq portes avec un hayon, la Genesis G70 2019 est une berline traditionnelle avec un coffre séparé. On vante son côté luxueux, bien entendu, mais aussi sa dynamique de conduite.

On se rend donc à Mont-Tremblant cette semaine afin de prendre la route au volant de la G70, mais aussi pour effectuer quelques tours de piste. Sous le capot, on aura droit à un quatre cylindres turbo de 252 chevaux ou un V6 biturbo de 365 chevaux. Boîtes manuelle et automatique, rouage à propulsion et intégral, caractéristiques de confort et de commodité, système multimédia élaboré, on a pensé à tout pour aider cette petite berline à se démarquer. Et la tâche ne sera pas facile.

Restez donc des nôtres pour un compte-rendu de la Genesis G70 2019.