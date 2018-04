Genesis G70 2019 : prix annoncés

Article par Michel Deslauriers

La nouvelle Genesis G70, nouvelle rivale des BMW Série 3, Audi A4, Cadillac ATS et Lexus IS, sera bientôt en vente au Canada, et on vient d’annoncer sa structure de prix. Tous les PDSF comprendront les frais de transport et de préparation ainsi que l’entretien régulier, les services connectés Genesis et le service de conciergerie durant cinq ans ou 100 000 km, selon la première éventualité.

La G70 2.0T Advanced, celle de base, est équipée d’un quatre cylindres turbo de 252 chevaux et coûtera 42 000 $. Elle dispose d’un toit ouvrant, d’un siège du conducteur à 12 réglages électriques, des sièges avant chauffants, d’un volant chauffant, d’un avertissement précollision frontale, d’une surveillance des angles morts, d’une prévention de sortie de voie et d’un régulateur de vitesse adaptatif. Cette version comprend aussi un système multimédia avec écran tactile de huit pouces pouvant intégrer Apple CarPlay et Android Auto.

La G70 2.0T Sport, la seule déclinaison qui troque la transmission intégrale et la boîte automatique à huit rapports pour un rouage à propulsion et une boîte manuelle à six rapports, est disponible à partir de 45 000 $. Elle dispose de blocs optiques noircis et des feux arrière fumés, de jantes en alliage de 19 pouces, d’une sellerie de cuir nappa matelassé des pédales en alliage. Les G70 2.0T Elite et 2.0T Prestige coûtent 47 000 $ et 52 000 $, respectivement, et ajoutent des items comme des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants, une chaîne Lexicon à 15 haut-parleurs, un système de navigation, un affichage tête haute et un système de caméras à 360 degrés, entre autres.

Quant aux G70 3.3T Dynamic et 3.3T Sport, toutes les deux équipées d’un V6 biturbo de 365 chevaux, leurs PDSF ont été fixés à 52 000 $ et 57 500 $.

La Genesis G70 2019 sera toujours disponible en précommande d’ici la mi-avril, et sera officiellement mise en vente peu après.