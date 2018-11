Genesis G90 2020 : la berline de grand luxe redessinée

Article par Germain Goyer

Alors qu’on est à l’aube du Salon de l’automobile de Los Angeles, Genesis a préféré lever le voile sur sa nouvelle G90 en sol coréen.

Porte-étendard de cette division de prestige de Hyundai, la G90 présentera une nouvelle silhouette pour 2020. Cela dit, les changements sont principalement esthétiques puisqu’elle continuera d’être assemblée sur la même plateforme que la G90 actuelle.

Dès le premier coup d’œil, on remarque que la grille de calandre a été considérablement agrandie et que les phares ont été retouchés. Une moulure décorative a été ajoutée sur les ailes avant. La forme de celle-ci se prolonge jusque dans les phares. De nouvelles jantes de 19 pouces sont également proposées.

À l’arrière, on a dit au revoir à l’emblème de la marque. On a plutôt opté pour la stratégie d’apposer les lettres « GENESIS » sur le coffre. On note aussi que les feux enveloppent toute la largeur de la partie arrière. Auparavant, ils logeaient simplement de chaque côté du coffre.

Au chapitre de la motorisation, aucun changement n’est prévu pour le moment. La G90 continuera d’être animée par un V6 biturbo de 3,3 L ou par un V8 atmosphérique de 5,0 L. Dans leur livrée actuelle, ces moteurs développent respectivement 365 et 420 chevaux.

Pour ce qui est de l’habitacle, Genesis semble carrément avoir réalisé un copié-collé avec celui de la présente G90.

Pendant ce temps, on continue d’attendre impatiemment la venue d’un véhicule utilitaire sport au sein du catalogue de Genesis, alors que trois sont promis d’ici 2021.