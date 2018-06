Genesis, Kia et Hyundai font un podium tout coréen pour la qualité

Article par Le Guide de l’auto

Une autre victoire pour les Coréens dans l’Étude de qualité initiale de J.D. Power… sauf que cette fois-ci, Genesis trône au sommet à la place de Kia, qui glisse au second rang après deux années consécutives à titre de numéro un.

Dans l’ensemble, la qualité des nouveaux véhicules s’est accrue pour une quatrième année de suite, atteignant son meilleur niveau de l’histoire. En fait, 21 des 31 marques incluses dans l’étude ont fait mieux qu’en 2017. C’est du côté de l’extérieur des véhicules que les fabricants ont fait le plus de progrès, notamment en réduisant le bruit du vent et les défauts de peinture.

« Pas de doute, la majorité des constructeurs automobiles savent être à l’écoute des consommateurs et leur offrir des véhicules du plus haut calibre, a déclaré Dave Sargent, vice-président de la division automobile chez J.D. Power. Cela dit, certains propriétaires rencontrent encore des problèmes. Les véhicules deviennent de plus en plus complexes et automatisés, mais il est important que les consommateurs puissent avoir totalement confiance que les manufacturiers vont leur présenter des solutions de la plus grande qualité. »

Les marques de la meilleure qualité en 2018

Qu’est-ce que la qualité initiale au juste? J.D. Power mesure le nombre de problèmes rencontrés par 100 véhicules (PP100) dans les 90 jours qui suivent l’achat, en s’attardant à l’extérieur, l’habitacle, la sécurité, la performance et d’autres critères.

En 2018, Genesis se classe première au chapitre de la qualité initiale avec un pointage de 68 PP100, suivie par Kia (72) et Hyundai (74). C’est la première fois que trois marques coréennes occupent le podium en même temps. Porsche (79) et Ford (81) complètent le top cinq.

Mazda est la marque qui s’est le plus améliorée cette année selon J.D. Power. Mitsubishi, Cadillac, INFINITI, Hyundai et Lexus ont elles aussi fait ses gains appréciables.

Mitsubishi (111) demeure toutefois dans les bas-fonds du classement. Seul Subaru (115), Volvo (122), Jaguar (148) et Land Rover (160) sont pires en termes de qualité. Fiat et smart, qui font historiquement piètre figure dans cette étude, n’apparaissent pas en 2018 en raison d’un trop faible échantillon.

Les modèles de la meilleure qualité en 2018

La Porsche 911 peut se vanter d’avoir le plus bas taux de problèmes par 100 véhicules (48) et elle affiche également sa meilleure qualité initiale depuis le lancement de l’actuelle génération en 2013. Les autres modèles primés sont :

Problèmes avec les nouvelles technologies

J.D. Power affirme que les systèmes de navigation et d’infodivertissement demeurent l’aspect le plus problématique des nouveaux véhicules. Toutefois, ils se sont améliorés pour une troisième année de suite, surtout par rapport à la reconnaissance vocale.

Les aides électroniques à la conduite continuent de se multiplier, mais les frustrations qu’elles engendrent aussi. On note une hausse annuelle des problèmes rencontrés d’environ 20% au cours des trois dernières années.