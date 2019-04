Genesis présente le concept Mint à New York

Article par William Clavey

Bien que le Salon de New York soit principalement axé sur les véhicules accessibles, Genesis en profite chaque année pour y dévoiler de magnifiques véhicules concept. L’année dernière, on nous montrait la Genesis Essentia, un bolide absolument magnifique. C’est année, c’est la Mint qui fait son apparition à Manhattan.

Un futur électrique

Genesis ne propose toujours pas de véhicules électriques au sein de sa gamme. On tente donc de remédier cette lacune en présentant ce concept entièrement électrifié, destiné à la conduite urbaine.

Énormément compacte et plutôt sportive, la Mint repose sur une plateforme à motorisation arrière. Genesis n’a divulgué aucune spécification pour ce mignon véhicule concept, mais s’il était produit, il ne serait pas surprenant de retrouver la même motorisation que la famille de véhicules électriques de chez Hyundai et Kia, c’est-à-dire une batterie de 64 kWh et une autonomie pouvant aller jusqu’à 415 km.

Bien que petit, ce charmant coupé deux portes propose un habitacle étonnement spacieux sous un design audacieux, révélant ce qui sera possible avec les prochaines plateformes de véhicules électriques. Une petite sportive de luxe électrique au sein de la gamme Genesis serait, en effet, un produit très unique qui risquerait de bien se vendre.