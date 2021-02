Ginger, la vedette de la semaine

Je m’appelle Ginger, j’ai été abandonné au refuge à l’âge de 12 ans. Je cherche une nouvelle famille qui sera avec moi jusqu’à la fin. Depuis quelques mois, je suis en famille d’accueil chez une employée de la SPCA Roussillon et cela m’a beaucoup aidé à m’adapter aux changements dans ma vie. Une famille tranquille m’aiderait à continuer sur la bonne voie et retrouver un quotidien routinier. Quand j’imagine ma maison idéale, j’y suis le seul animal et il n’y a pas trop de turbulences. Je dors tranquillement sur le lit ou le divan, et je profite de ma vie de chat. Voulez-vous m’aider à faire de mon rêve une réalité?