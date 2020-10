Ginger, la vedette de la semaine

Bonjour, je suis Ginger, un beau garçon de 12 ans. À mon arrivée au refuge, on a constaté que j’étais malvoyant. Ce léger handicap est loin de m’empêcher de vivre ma vie!

On dit de moi que je suis affectueux et indépendant à mes heures. Je suis assez doué pour vous laisser savoir si je veux recevoir votre attention ou avoir plutôt mon espace. Je me cherche une famille qui sera à mon écoute et qui respectera mon humeur du moment. Je préfère me tenir loin de toute «turbulence», incluant les chiens et les jeunes enfants. Au plaisir de vous rencontrer!

Pour plus de détails, visitez notre site internet au www.spcaroussillon.com ou écrivez à i nfo@spcaroussillon.com

Heures d’adoption

Lundi au vendredi : 11h – 17h

Samedi et dimanche : 11h – 16h