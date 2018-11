GM lance un vélo électrique portatif. Quel nom lui donne-t-on?

Article par Olivier Beaulieu

Il y a quelques années, BMW et Hyundai lançaient ce que l’on a nommé « la course au dernier mile », un défi que semblent s’être fixé bon nombre de manufacturiers automobiles. Cette course consiste à développer un concept qui permettra aux automobilistes de franchir les derniers mètres qui séparent leur voiture stationnée du bureau ou bien les citadins qui désirent aller à leur épicerie de quartier sans prendre leur voiture. Hyundai, BMW, Ford et quelques startups américaines ont chacun mis de l’avant une solution de rechange à la marche en créant une trottinette ou un petit robot électrique. Maintenant, c’est au tour de GM de lancer son projet, l’eBike!

Effectivement, le constructeur américain se dit prêt à participer à la course au dernier mile. Pour ce faire, il a développé deux vélos connectés à Internet. L’un est compact et l’autre est pliable. Selon GM, cette initiative s’inscrit dans sa stratégie générale de « mobilité électrique flexible ». Elle a été fabriquée et créée par des designers et des ingénieurs issus du domaine de l’automobile et du cyclisme professionnel.

Selon Hannah Parish, directrice des solutions de mobilité urbaine chez General Motors, on doit offrir aux cyclistes urbains un moyen de déplacement sécuritaire et hygiénique. Elle affirme : « en tant que cycliste qui circule en ville, j’adore pouvoir me déplacer facilement et arriver à destination sans être en nage ».

L’eBike n’a toujours pas de nom officiel. GM lance donc un concours qui se terminera le 26 novembre. Un jury évaluera les soumissions de nom selon 7 critères prédéterminés qui rapportent pratiquement tous à la capacité future de GM à mettre en marché ce produit. Malheureusement, le concours n’est pas ouvert aux résidents du Québec.