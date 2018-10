GM permet de commander du McDonald’s avec l’application Marketplace

Article par Olivier Beaulieu

Le manufacturier américain General Motors est décidément sur une bonne lancée. Effectivement, depuis quelques semaines, GM cumule les annonces liées à son système Marketplace qui ne cesse d’offrir des applications à la fois pertinentes et complémentaires à la conduite automobile. Et maintenant, on offre la possibilité aux usagers de certaines voitures GM de commander son repas chez McDonald’s, Starbucks et Dunkin’ Donuts avant même d’être dans la ligne du service au volant. Chouette, n’est-ce pas?

Mais d’abord, expliquons ce qu’est Marketplace. Actuellement, le système GM Marketplace permet aux automobilistes de réserver un restaurant ou un hôtel, payer une consommation alimentaire et trouver un stationnement à proximité. Selon Rick Ruskin, responsable de la division Marketplace chez General Motors, « remplir le réservoir d’un véhicule est essentiel et fait partie intégrante de l’expérience de possession d’une voiture. Nous sommes emballés à l’idée d’offrir une nouvelle manière à nos consommateurs de payer à leur convenance et ce, de manière à la fois rapide et sécuritaire. »

Partout aux États-Unis et bientôt au Canada (espérons-le), Shell, Exon Mobil, Dunkin’ Donuts, Starbucks et McDonald’s offrent la possibilité aux propriétaires d’une voiture Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac équipée du système GM Marketplace de payer à l’aide d’une application téléchargée dans le Marketplace. Il ne suffit que de passer sous le lecteur du commerce en question et d’ouvrir l’onglet accessoires du véhicule pour enfin sélectionner l’application désirée. À l’aide du capteur disposé dans le tableau de bord, le montant du reçu sera affiché et payé à même l’application, un peu à la manière de l’assistant de paiement Wallet pour téléphone intelligent Apple iPhone.

Enfin, certaines applications recensent les rabais et promotions dans votre région selon vos antécédents de consommation. Bref, cette application s’inscrit dans un désir de GM de simplifier la consommation de ses clients. Cela étant dit, que pensez-vous de cette nouveauté?