GM rappelle près de 38 000 véhicules au Canada

Article par Dominic Boucher

General Motors (GM) a procédé au rappel de 37 373 VUS et camionnettes à cause d’une défaillance du capteur de vitesse de roue qui pourrait causer un freinage non désiré.

Le rappel couvre les Chevrolet Suburban, Chevrolet Tahoe et GMC Yukon des années 2015 à 2020, ainsi que les camionnettes Silverado 1500 et Sierra 1500 des années 2014 à 2018. Par contre, ce ne sont pas toutes les versions des modèles qui sont touchés. En effet, seuls les véhicules équipés du V8 5,3 litres, du quatre roues motrices ainsi que du rapport de pont arrière de 3,08 sont concernés.

Le site de Transport Canada mentionne qu’il « […] pourrait y avoir une erreur dans le logiciel du module de commande électronique de freinage. Par conséquent, le système de protection de l’arbre de transmission pourrait s’activer en cas de défaillance d’un capteur de vitesse de roue. Si ce problème survient, les freins pourraient être appliqués et le véhicule pourrait tirer d’un côté ».

General Motors indique que « le fait d’utiliser le mode deux roues motrices peut éliminer le risque jusqu’à ce que les réparations dans le cadre du rappel aient été effectuées. » Le géant américain avisera ses clients par la poste.

En entrevue avec Automotive News, GM a dit ne pas être au courant d’accidents ni de blessures reliées au rappel ici au Canada et aux États-Unis. Cependant, la compagnie a tout de même reçu 150 cas où le véhicule aurait effectué un freinage non désiré au pays au sud de notre frontière.

La semaine dernière, GM avait publié un rappel similaire qui touchait 638 000 camions aux États-Unis.

En mai dernier, un concessionnaire avait présenté un rapport concernant un problème avec un GMC Yukon 2018. Deux jours plus tard, un directeur de contrôle qualité avait soumis le compte rendu au « Speak Up for Safety », un programme de reconnaissance des employés qui trouvent des ennuis potentiels reliés à la sécurité. Par conséquent, GM avait immédiatement commencé une investigation et des tests sur le problème, pour aujourd’hui lancer un rappel.