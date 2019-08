GMC annonce plus de modèles AT4 dans sa gamme

Article par Guillaume Rivard

General Motors vient d’annoncer les divers changements et ajouts à sa gamme de VUS et de camions GMC pour 2020. Bonne nouvelle aussi pour les amateurs de conduite hors route : tous les véhicules GMC proposeront une version AT4 d’ici deux ans.

Commençons au bas de l’échelle. Le GMC Terrain 2020 ajoute plusieurs systèmes de sécurité de série, dont le freinage d’urgence automatique avec détection des piétons, l’alerte de collision avant, l’avertisseur de sortie de voie, l’aide au maintien dans la voie, l’indicateur de distance de suivi et les phares IntelliBeam.

Le populaire Terrain Édition Noir, qui comprend des jantes de 19 pouces au fini noir lustré et d’autres touches sombres, a été renommé Terrain Élévation. Pour sa part, le chic Terrain Denali 2020 possède une suspension améliorée avec de nouvelles soupapes internes, ce qui promet un roulement plus feutré.

Comme on vous l’a appris dernièrement, le moteur diesel de 1,6 litre ne sera plus offert avec le Terrain.

Le multisegment intermédiaire GMC Acadia fait peau neuve pour 2020, lui qui arbore une calandre redessinée, des pare-chocs remodelés, des feux à DEL de série et l’éclairage en C propre à GMC. La sécurité est rehaussée par l’alerte de changement de voie, la surveillance des angles morts, l’alerte de circulation transversale arrière et l’aide au recul, maintenant incluses de série dans les versions SLT et supérieures.

On retrouve un nouveau moteur turbocompressé de 2,0 litres en option avec l’Acadia SLE à rouage intégral et de série avec le modèle SLT, une nouvelle boîte automatique à quatre rapports pour tous les moteurs (assortie d’un sélecteur électronique) et une suspension plus raffinée qu’avant.

Le système d’infodivertissement modernisé et le nouvel affichage tête haute (disponible ultérieurement) sont bien aussi, mais le vrai charme provient de l’ajout de l’Acadia AT4. Celui-ci arbore un look plus robuste et agressif, roule sur des pneus tout-terrain, renferme un V6 de 310 chevaux de série et exploite un système à quatre roues motrices à double embrayage.

Quant au GMC Yukon, il reste inchangé jusqu’à ce qu’une nouvelle génération arrive pour 2021.

Du côté des camions, le GMC Canyon 2020 se dote de nouvelles commodités, par exemple un dispositif qui avertit lorsqu’on gonfle les pneus à la bonne pression (de série) et un hayon à verrouillage télécommandé (optionnel).

Le modèle All Terrain ajoute un ensemble Alerte au conducteur, une alerte de collision avant et un avertisseur de sortie de voie, sans parler d’une nouvelle peinture Noir carbone métallique.

Plus costaud, le GMC Sierra 1500 2020 peut maintenant être commandé avec un moteur turbodiesel Duramax de 3,0 litres, tandis que les versions AT4 et Denali proposent une édition CarbonPro avec une caisse de chargement en fibre de carbone.

Il faut souligner également le système de remorquage ProGrade amélioré, qui offre jusqu’à 15 angles de caméra différents, et le régulateur de vitesse adaptatif avec caméra, qui peut ralentir complètement le camion lorsque le débit de la circulation l’oblige.

Finalement, le GMC Sierra HD 2020 promet d’être la bête de travail la plus robuste jamais produite par le constructeur. Sa capacité de remorquage maximale de 35 500 livres (modèle 3500 4×2 à cabine simple, caisse longue, roues arrière doubles et moteur diesel de 6,6 litres) est inégalée dans la catégorie… à part le jumeau de Chevrolet!

Ici aussi, on retrouve le système de remorquage ProGrade amélioré de même que le hayon MultiPro à six fonctions (disponible avec toutes les versions; de série sur les SLT, AT4 et Denali). À propos, le Sierra HD AT4 se décline dans les modèles 2500 et 3500 à cabine multiplaces et roues arrière simples.

Les prix des différents véhicules GMC pour 2020 n’ont pas encore été annoncés.