Golf SportWagen, Subaru Forester ou Mitsubishi Outlander, lequel choisir?

Article par Julien Amado

Je souhaite faire un achat rationnel avec un budget de 20 000 $. La Golf SportWagen (4Motion) m’intéresse, mais dois-je m’inquiéter de la fiabilité du turbo du moteur 1,8 L TSI à long terme? Sinon je pensais au Mitsubishi Outlander ou au Subaru Forester, mais est-ce que les problèmes de fuites d’huile et de joints de culasse ont été réglés par Subaru?

Bonjour Kévin,

La Volkswagen Golf SportWagen est une auto qui offre un espace de chargement supérieur à celui de certains VUS compacts. Son coffre de forme très carrée et son seuil de chargement bas sont aussi très pratiques au quotidien. Dynamiquement, la Golf familiale est beaucoup plus plaisante à conduire que le Subaru Forester et le Mitsubishi Outlander.

En ce qui concerne la fiabilité du moteur 1,8 L TSI, il est difficile de se prononcer pour l’instant. Le moteur est récent et les véhicules sont toujours sous garantie, il est donc encore un peu tôt pour se faire un avis définitif sur ce point. Avec un budget de 20 000 $, le véhicule sera toujours couvert par la garantie du constructeur pour au moins deux ans. Et si vous achetez l’auto chez un concessionnaire Volkswagen et que la fiabilité vous inquiète, vous pouvez opter pour la garantie supplémentaire sur les véhicules d’occasion de 2 ans/40 000 km supplémentaires.

Du côté du Forester, le véhicule a effectivement connu plusieurs problèmes de fiabilité, en particulier au niveau de la surconsommation d’huile et des fuites au niveau des joints de culasse (aussi appelés gasket de tête). Le constructeur a d’ailleurs décidé d’une prolongation de la garantie (8 ans/160 000 km) pour les modèles 2011-2015. En cas de surconsommation d’huile, Subaru peut même prendre en charge un remplacement du bloc moteur lorsque c’est nécessaire.

D’après Subaru, des modifications ont été apportées au moteur pour régler ces problèmes. Mais une fois encore, il est un peu tôt pour le savoir. En revanche, le Forester est plaisant à conduire pour un VUS et ses grandes surfaces vitrées offrent la meilleure visibilité de la catégorie.

Du côté du Mitsubishi Outlander, c’est clairement le véhicule le moins intéressant à conduire des trois que vous avez cités. L’habitacle et le système multimédia sont aussi datés. En revanche, c’est le seul véhicule qui peut être équipé d’un moteur V6 pour tracter jusqu’à 3500 lb et d’une troisième rangée de sièges. Deux éléments qui peuvent être intéressants si vous en avez besoin.

Le dernier avantage, et non des moindres, c’est la garantie de 10 ans ou 160 000 km sur le groupe motopropulseur offerte par Mitsubishi.