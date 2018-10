Goodyear teste un programme d’installation de pneus à domicile

Article par Olivier Beaulieu

En cette saison de changement de pneus, Goodyear tentera d’adapter son offre de produits et services à la réalité des consommateurs en 2018. À Washington D.C., dans la capitale étatsunienne, le manufacturier de pneus testera un concept d’installation de pneus à domicile qui révolutionnera, dit-on, la méthode d’achat des pneus.

En fait, Goodyear désire par cette initiative modifier l’expérience de consommation des automobilistes lors de leur passage au garage. Plutôt que de perdre son temps en succursale ou simplement de devoir s’asseoir dans une salle d’attente, le manufacturier de pneus nous propose d’acheter un ensemble de pneus en ligne, puis de se les faire installer directement à la maison grâce à un atelier mobile.

Aussi, on crée des succursales attrayantes où le consommateur pourra sélectionner son pneu et déposer ses clés à un valet qui s’occupera de tout. Ces succursales sont situées stratégiquement à des endroits où le consommateur pourra utiliser son temps comme bon lui semble à l’extérieur de la succursale, comme dans un centre d’achats, par exemple. Bref, peu importe l’option préférée, on élimine dans tous les cas la salle d’attente.

Pour le moment, Goodyear n’en est encore qu’à sa période de test et désire évaluer la viabilité du programme. Les premières succursales seront toutes situées dans des centres commerciaux. Elles se retrouveront tout près du District of Columbia du côté du Maryland, soit à Bethesda, dans le quartier allemand, au Pike Center à Rockville et au centre-ville de Gaithersburg. Si le programme est populaire, on prévoit déjà exporter le programme dans d’autres grands centres urbains.

Et vous, comment préférez-vous procéder à l’achat de vos pneus?