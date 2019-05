Google à Beauharnois ?

Crédit photo : Pixaby

Google serait l’entreprise de datas mystère en discussion avec Hydro-Québec pour s’installer à Beauharnois, indique le Journal de Montréal ce mardi matin.

Le conseil municipal de Beauharnois a adopté à son assemblée publique du 13 mai une résolution demandant au gouvernement Legault une loi spéciale pour exclure de la zone agricole un terrain appartenant à Hydro-Québec. Ce, en vue de la vente de l’espace à une compagnie inconnue, avait informé le maire Bruno Tremblay.

«C’est une entreprise dans le monde du data. On n’en sait pas plus que ça. Il y a deux intervenants entre nous et la compagnie qui servent de pare-feu», avait affirmé le premier magistrat, comme le rapportait le Soleil de Châteauguay dans un article le 15 mai. Il avait précisé qu’il s’agissait d’une firme «énergivore».

Le Journal de Montréal indique n’avoir pu obtenir de confirmation de la Ville, ni de Google ni d’Hydro-Québec. L’article rappelle que le Québec offre plusieurs «gros incitatifs» pour ouvrir un centre de données sur son territoire, dont de l’électricité très peu chère.