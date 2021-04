Google Play Store change son interface, voici comment s’y retrouver

Google s’est finalement décidé à revoir le design de sa boutique d’applications Play Store en laissant notamment tomber le fameux « menu hamburger ». On vous explique ce qui a changé et comment vous retrouver dans cette nouvelle interface.

Il fallait s’y attendre, alors que toutes les autres applications natives de Google telles que Maps et Photos sont aussi passées par la même actualisation.

Terminé donc, le menu supérieur gauche qui se présentait sous la forme de trois lignes horizontales, d’où son nom « menu hamburger ». Maintenant, toutes les options s’affichent quand on clique sur l’avatar de notre compte.

À l’ouverture du Play Store, une bulle bleue nous indique que le menu a été revampé et déplacé.

Des menus simplifiés et plus imagés

Outre le fait d’avoir déplacé le menu principal, Google a aussi modifié le look des paramètres de son application Play Store pour qu’elle soit plus lisible et facile à utiliser.

Désormais, on retrouve quatre grands menus déroulants :

Généraux;

Commandes utilisateur;

Famille;

À propos.

Juste en dessous des noms des différents menus, une ligne qui résume ce que l’on peut retrouver ces catégories est affichée, donc on passe beaucoup moins de temps à chercher où cliquer pour trouver le paramètre qu’on veut régler.

Le nouveau menu des paramètres du Play Store est beaucoup plus simple d’utilisation qu’il ne l’était.

Finalement, Google a également revu sa manière de nous présenter les résultats lorsque l’on fait une recherche d’app.

Maintenant, la première position affichée est accompagnée de captures d’écran que l’on peut regarder sans nécessairement avoir à cliquer sur la fiche complète de celle-ci.

C’est un petit ajout, mais ça peut clairement s’avérer pratique quand on n’est pas certain si on a besoin de télécharger ou non une application en particulier.

Avec le nouveau design du Play Store, on voit des captures d’écran des applications que l’on recherche.

La version mise à jour du Google Play Store est encore en cours de déploiement, donc c’est possible que tout le monde n’y ait pas encore accès. Par contre, d’ici les prochaines semaines, tous les utilisateurs d’Android y auront droit.

