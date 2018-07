Le gouvernement financera des études pour le prolongement de la ligne jaune

Crédit photo : Gracieuseté

Les études d’avant-projet pour le prolongement de la ligne jaune ainsi que pour un mode de transport structurant dans l’axe du boul. Taschereau à Longueuil recevront un appui financier du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports.

Le ministre André Fortin a annoncé le 4 juillet que le gouvernement financera des études, jusqu’à hauteur de 14,75 M$, afin de soutenir l’implantation de nouveaux modes de transport collectif dans la région métropolitaine.

Que cette annonce ait été faite à Longueuil n’est pas un hasard, selon la mairesse Sylvie Parent.

«Tout comme dans le dossier de l’A-30, le leadership exercé par les élus municipaux et les acteurs socio-économiques régionaux donne des résultats, avance-t-elle. Longueuil et la Rive-Sud ont des besoins criants afin d’augmenter significativement l’offre de mobilité et de transport sur leur territoire. Nous sommes heureux de constater que nos revendications ont été entendues.»

L’approche du gouvernement laissant aux élus municipaux la latitude de favoriser les modes de transport les mieux adaptés à leur réalité est aussi bien accueillie par Mme Parent.

Les 15 000 nouvelles unités d’habitation prévues dans la vision du centre-ville entraîneront une hausse des besoins en transport collectif, afin de réduire le nombre d’automobilistes sur les routes et rues locales.

«Plus de 75 000 voyageurs transitent déjà vers la station de métro Longueuil – Université-de-Sherbrooke quotidiennement, rappelle la mairesse. Cette étude permettra d’identifier le meilleur mode à privilégier pour desservir le secteur Longue-Rive, le Pôle Roland-Therrien ainsi que l’axe du boul. Taschereau.» (A.D.)