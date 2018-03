Le Grand Déblocage : Le Parti québécois promet plus de transport en commun pour le Roussillon

Crédit photo : Le Reflet – Archives

Le député de Sanguinet, Alain Therrien, a salué l’attention dont a fait preuve le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, envers le Roussillon à l’occasion du dévoilement du Grand Déblocage en début de semaine. Ce projet a pour objectif de réduire de 10% la congestion routière et d’accroître la mobilité des citoyens de la métropole et des environs.

«Jamais dans l’histoire du Roussillon, un chef de parti provincial n’a été aussi ambitieux pour notre région», a déclaré M. Therrien au Reflet.

Un des principaux atouts du Grand Déblocage, c’est qu’il mise sur le développement de l’axe est-ouest en matière de transport en commun. Pour y parvenir, le PQ propose la venue d’un tramway électrique à grande vitesse. Celui-ci partira de Saint-Constant, longera le boulevard Taschereau à La Prairie et à Brossard et ira, en alternance, à la fois vers Longueuil et au centre-ville de Montréal par le pont Champlain.

«Avec le tramway, on aura un service de transport efficace qui reliera le cégep Édouard-Montpetit jusqu’à la gare Sainte-Catherine à Saint-Constant», s’enthousiasme le député.

«Le tramway sera la colonne vertébrale du transport en commun de la Rive-Sud. Ce sera vraiment extraordinaire!» – Alain Therrien, député de Sanguinet

Il rappelle que le tramway à la hauteur de Saint-Constant longera la route 132 qui aura au préalable été aménagée en boulevard urbain. À ce chapitre, Alain Therrien, indique qu’il s’agit plus que d’une simple promesse de son parti, mais d’un engagement formel de son chef.

«M. Lisée l’a confirmé à plusieurs reprises: à la seconde où nous formons le gouvernement, la route 132 deviendra un boulevard urbain. La différence, c’est qu’il y aura un tramway en plus», affirme le député de Sanguinet.

Avant l’implantation du tramway, le PQ, s’il accède au pouvoir, bonifiera dans l’immédiat l’offre de service du réseau de trains de banlieue de la ligne de Candiac. Deux départs seront ajoutés aux heures de pointe du matin et du soir en plus de remettre en service les wagons à deux étages. La ligne sera également prolongée jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu en passant par Saint-Philippe où une gare sera aménagée.

Plus flexible que le REM

Avec le Grand Déblocage qui dans son ensemble couvre l’île de Montréal ainsi que ses couronnes nord et sud, le PQ laisserait tomber le projet du Réseau express métropolitain (REM) des libéraux. Le PQ prévoit des investissements de 7,4 G$ pour la réalisation des 21 projets qui composent son plan.

Selon le quotidien La Presse, le Grand Déblocage serait financé en récupérant les investissements consacrés au REM, soit 6,4 G$, ainsi que 1,2 G$ provenant des deniers publics et promis par Québec dans le budget provincial.

Malgré le fait que des contrats pour la réalisation du REM ont déjà été signés, le député de Sanguinet dit qu’il y aura moyen de trouver un terrain d’entente avec les fournisseurs. Il rappelle que lorsqu’on regarde les multiples propositions du Grand Déblocage versus le REM, celles de son parti sont beaucoup plus avantageuses économiquement parlant.

«Le REM est une technologie qui est extrêmement dispendieuse. Regardez le tracé du REM et le notre. Nous en avons beaucoup plus pour le même prix. Et pourquoi ? Parce qu’on utilise les bons modes de transport aux bons endroits», déclare-t-il.

«L’autre avantage majeur du tramway, c’est qu’en plus d’être économique par rapport au REM, il est plus flexible, fait remarquer le député. Le tramway permettra à la clientèle d’être desservie près de chez elle. Le REM, lui, s’arrête au quartier Dix/30. Le Dix/30 va se transformer en un immense stationnement. Il y aura une augmentation extraordinaire de la congestion des autoroutes 10 et 30 pour prendre le REM. Ce sera le festival de la congestion!»

Le Grand Déblocage en bref

– 175 nouvelles stations sur 200 kilomètres.

– Des nouvelles dessertes de tramway sur l’île de Montréal et la Rive-Sud.

– Des nouvelles dessertes de voies réservées pour bus rapides à Laval, dans la couronne nord, et sur la Rive-Sud, de Sainte-Julie à Châteauguay.

– 1,4 G$ en immobilisations pour la renaissance des trains de banlieue.

– Des nouvelles dessertes vers Joliette, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, et le Suroît.

– Davantage de départs pour le train de l’Est, la ligne Deux-Montagnes, le train de l’Ouest, et le train de Saint-Jérôme.

