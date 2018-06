Le Grand Poutinefest débarque à Brossard

Crédit photo : Facebook

Le Grand Poutinefest s’installera au Quartier DIX30 du 28 juin au 2 juillet. Une dizaine de camions de rue seront sur place afin de proposer des recettes originales et exclusives de poutine.

Le Greg’s Diner tentera de rallier de nouveaux adeptes autour de sa poutine double cheese bacon, élue grande gagnante du PoutineFest de Sherbrooke. Les foodtrucks de Charlie’s Shack, Smoking BBQ, Poutine Factory et plusieurs autres seront aussi sur place. Plusieurs microbrasseries locales se chargeront quant à elles de bonifier l’offre gourmande sur le site.

L’ambiance sera à la fête grâce à la présence de nombreux groupes de musique et DJs en prestation. Des jeux gonflables et des arcades seront également mis à la disposition des plus petits comme des plus grands.

En plus de faire voyager la poutine partout en province, la Fondation Le Grand FoodFest, en collaboration avec Les Productions Festco, s’engage aussi à redonner à la communauté qui l’accueille. Les profits du PoutineFest de Brossard seront ainsi remis à Autisme Montérégie. Les fourchettes d’or et verres réutilisables en vente sur le site permettront aux visiteurs de consommer bière et poutine tout en donnant à la cause.

(Source: Le Grand Foodfest)