Grande euphorie pour un nouveau millionnaire de la Rive-Sud

Crédit photo : Crédit : Marie-Soleil Cloutier (Groupe CNW/Société des casinos du Québec

Après son souper au Casino de Montréal, le dimanche 3 mars, l’ancien Martinois Luc Cécyre ne se doutait pas qu’il allait devenir millionnaire.

Il était prêt à échapper à la cohue dans les portes de sortie de l’établissement après le tirage. Debout, son manteau dans les mains, il attendait avec sa conjointe, près de la scène, pour connaître le gagnant de la finale du million en casino. À sa grande surprise, c’est son nom qui a été pigé parmi les quelque 475 000 coupons. Depuis janvier, les visiteurs recevaient des coupons à remplir pour participer à ce concours.

«C’est excitant et énervant en même temps. On nous a posé beaucoup de questions dans les loges. Nous avons fêté jusqu’à 4 heures le matin. Le casino était super bien organisé puisqu’un taxi est venu nous reconduire à la maison et, le lendemain, un autre taxi est venu nous chercher pour qu’on puisse aller chercher notre voiture», raconte le nouveau millionnaire, propriétaire de la compagnie Assurances Cécyre, basée à Sainte-Martine. Malgré qu’il ait veillé jusqu’aux petites heures, ce dernier était à son poste de travail, lundi matin, vers 10 h 30, lorsque Le Soleil de Châteauguay l’a contacté.

Va-t-il faire de grosses dépenses? «Je n’ai pas besoin d’une plus grosse voiture. Je ne crois pas faire de folles dépenses.»

Adepte du golf, il planifie peut-être faire un voyage avec sa famille et ses amis en Californie pour y jouer. La retraite n’est pas dans les plans de l’homme âgé de 62 ans.