Gravité Média engage une journaliste Web

Les lecteurs des quatre hebdos de Gravité Média, dont Le Journal Saint-François, ont désormais accès à des reportages vidéo sur ces différents sites Web.

Vox pop, comptes-rendus d’événements et topos filmés; ces reportages bonifient le contenu traditionnel écrit. Ils sont le fruit de la journaliste et reporter Web Katherine Harvey-Pinard, diplômée de l’école de radio et de télévision Promédia à Montréal en 2019.

«Il y a longtemps que nos salles de rédaction ne se limitent plus à des reportages écrits, puisque nos journalistes et photographes tournent fréquemment des vidéos, explique Julie Voyer, PDG de Gravité Média. Cette fois, nous repoussons encore nos limites en proposant des reportages complets en images dans le but de présenter l’information différemment.»