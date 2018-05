Quand Gravité Média inaugure son siège social

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

L’entreprise de presse et marketing Gravité Média a procédé à l’inauguration de son siège social à Candiac lors d’un 5 à 7 fort couru, le mardi 24 avril.

Tapis fuchsia, ballons, lumières, DJ, bouchées et vin; les quelque 225 invités (clients, partenaires, amis et familles) ont été chaleureusement accueillis. Ils ont pu visiter les bureaux de l’agence web, de la direction, de la production des six journaux, ainsi que de l’hebdomadaire Le Reflet, tous réunis au 2e étage d’un immeuble commercial situé au 215, boulevard Jean-Leman.

L’événement coïncidait également avec le dévoilement de la nouvelle image des journaux de Gravité Média.

«C’est un rêve pour moi qui se réalise», a dit Julie Voyer, propriétaire et PDG de la compagnie.

Elle a vu à l’aménagement dans ses moindres détails avec ses partenaires d’affaires Francis et Louis-Jasmin Picard, qui œuvrent dans le domaine de la construction.

Aires de travail aérées baignées de lumière naturelle, bureaux, salles de réunion, gymnase d’entraînement et meubles coordonnés aux couleurs de Gravité Média (le fuchsia et le gris) caractérisent l’endroit.

«C’est important pour moi que les employés travaillent dans un environnement agréable et fonctionnel. Nos bureaux reflètent aussi le talent et le professionnalisme de notre équipe en matière de design», a-t-elle ajouté.

Journaux

L’entreprise compte six journaux situés sur la Rive-Sud de Montréal, soit Le Reflet (Candiac), Le Courrier du Sud (Longueuil), le Brossard Éclair (Brossard), le Soleil de Châteauguay (Châteauguay), le Journal St-François (Valleyfield) ainsi que le mensuel L’Information d’affaires Rive-Sud.

«Mes partenaires et moi nous nous sommes engagés dans cette aventure dans le but d’assurer la pérennité de nos hebdos, sources d’information indispensables pour les citoyens depuis 150 ans, et véritables tribunes pour nos élus et entreprises».

Gravité Média emploie 75 personnes. Dix postes ont été créés depuis la fondation en août 2017.