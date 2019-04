Gravité Média publiera une édition souvenir sur le pont Samuel-De Champlain

Crédit photo : Gracieuseté - SSL

Alors que le pont Samuel-De Champlain sera normalement accessible aux véhicules en juin, Gravité Média soulignera cet événement historique avec une édition souvenir à conserver, le 18 juin.

Cette édition imprimée spéciale, distribuée à près de 110 000 exemplaires sur le territoire du Courrier du Sud et du Reflet, comprendra une portion rédactionnelle et publicitaire unique.

Le pont Champlain est le plus achalandé au Canada et constitue l’épine dorsale majeure entre Montréal et la Rive-Sud.

Les annonceurs désireux de s’afficher dans cette édition spéciale doivent contacter Gravité Média au 1 855 472-8483 avant le 27 mai.