Gravité Média reçoit la visite d’un cochon vedette

Le cochon Christopher est passé aux bureaux de Gravité Média, qui abritent aussi ceux du journal Le Reflet, le 12 décembre, en après-midi.

Sa visite n’est pas passée inaperçue, puisque tous les collègues ont accouru pour voir l’animal. Leurs maîtres ont dû répondre à de nombreuses questions. On a pu apprendre que Christopher a deux ans et demi, qu’il mange des céréales Cherrios et des légumes, perd son poil l’été, met de la crème solaire bio et ne raffole pas de mettre son nez dehors en hiver.

Pesant 150 livres, Christopher est une vedette des réseaux sociaux. Il a plus de 65 000 abonnés sur sa page Instagram Christopher the pig. Nos collègues du Brossard Éclair ont déjà écrit son histoire.