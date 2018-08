Gravité Média souffle sa première bougie

Crédit photo : Gravité Média

Il y a un an, la grande aventure de Gravité Média débutait. C’était le 23 août 2017. Je me souviens encore de la fébrilité qui m’habitait quand j’ai annoncé au personnel des hebdos Le Brossard Éclair, Le Courrier du Sud, Le Reflet, Le Saint-François et Le Soleil de Châteauguay, ainsi que du mensuel L’Information d’affaires Rive-Sud, que je faisais l’acquisition des publications avec deux hommes d’affaires de la région. Ils avaient explosé de joie. Encore aujourd’hui, chacun met l’épaule à la roue avec la même passion, la même énergie et une grande fierté d’appartenir à une entreprise québécoise qui fait une différence dans sa communauté.

En ces temps de crise pour les médias, on m’a souvent demandé pourquoi j’ai choisi de plonger. Je vous répondrai que j’étais convaincue – et je le demeure – que les hebdos vont perdurer parce qu’ils sont plus nécessaires, utiles et pertinents que jamais. Certes, le modèle d’affaires est en transformation, mais ils demeurent le média de proximité par excellence.

J’en ai la preuve chaque semaine. Encore récemment, le propriétaire d’un concessionnaire automobile me parlait des retombées économiques de son investissement dans nos journaux imprimés. En l’espace de quelques jours, plusieurs clients se sont pointés dans sa salle de montre avec sa publicité en main. Résultat? Il a vendu deux véhicules! Un denturologiste qui signe une chronique mensuelle m’a pour sa part raconté que ses patients lui parlent souvent de ses écrits. Ces témoignages sont vrais, concrets, et je pourrais continuer ainsi longtemps.

Réalisations

Que de chemin parcouru depuis un an! Tout en poursuivant nos opérations quotidiennes, nous avons consolidé notre position sur la Rive-Sud afin de demeurer LA référence incontournable, tant sur le plan de l’information que de la publicité locale.

En avril, nous avons revu la présentation de nos hebdos afin d’optimiser l’expérience pour nos lecteurs et annonceurs. Le contenu et la présentation de L’Information d’affaires Rive-Sud ont complètement été dynamisés en mars pour lui donner une identité propre et forte, représentative de la communauté d’affaires.

L’implication et l’engagement communautaire sont parmi les valeurs fondamentales de Gravité Média et jamais n’avons-nous été aussi omniprésents. Nous sommes heureux d’avoir consolidé nos liens avec les chambres de commerce, en plus d’être un partenaire de premier plan de causes qui vous tiennent à cœur. Pour n’en nommer quelques-unes seulement: le Complexe le partage, la Fondation Gisèle-Faubert, les Abeilles du Suroît, la Fondation de l’Hôpital Anna-Laberge, Charles-LeMoyne ou du Suroit et Leucan.

L’Agence, pour vous offrir un guichet unique

Chez Gravité Média, nous avons compris que nos clients doivent diversifier leur visibilité afin de pouvoir rejoindre l’ensemble de leur clientèle cible. C’est pourquoi nous avons mis sur pied une agence de marketing web à titre d’outil complémentaire à la publicité imprimée. Sa force est d’offrir un guichet unique de services numériques à ses clients afin de les orienter dans leur stratégie d’affaires pour qu’ils atteignent leurs objectifs. L’approche de l’agence est basée sur l’écoute, la confiance et les résultats.

Notre formule fait déjà ses preuves. De la refonte de sites web à la création d’images de marque, en passant par la production vidéo et la mise en place de stratégies numériques efficaces et performantes; l’agence s’est rapidement positionnée dans le marché grâce à son équipe d’experts qui débordent de créativité.

Des salles de rédaction performantes

Nos salles de rédaction sont parmi les plus performantes au Québec, comme l’a reconnu l’association de la presse régionale, en mai, avec la remise de 14 récompenses aux Grands prix des hebdos du Québec.

Le rôle des journalistes a évolué à la vitesse grand V ces dernières années. Ils n’écrivent plus que pour l’imprimé; leurs platesformes rédactionnelles se sont multipliées. De plus, ils écrivent plus que jamais. En l’espace d’un an, ce sont pratiquement 10 millions de pages qui ont été vues sur l’ensemble nos sites web!

Premiers sur l’information locale, ils vous renseignent quotidiennement, sept jours sur sept, et parfois même en direct. Ils sont la plupart du temps le seul média d’information à traiter de dossiers chauds qui vous touchent. Sans votre hebdo, vous ne sauriez pas ce qui se passe dans votre ville, dans votre quartier.

Presse 100% indépendante

Les journaux de Gravité Média sont 100% indépendants. Ils ne reçoivent aucune subvention, ni même des Villes. Au contraire, celles-ci ont récemment arrêté de publier leurs avis publics dans nos journaux, ce qui représentait une source de revenus importante.

Les hebdos sont financés par la publicité, comme celle de votre dentiste, de votre pharmacienne ou de votre épicerie préférée. À leur tour, ces commerçants font tourner l’économie locale en créant des emplois et en redonnant à la communauté. Les encourager, c’est une façon pour vous de participer à la vitalité de votre région, tout en économisant temps et argent.

De leur côté, les entreprises ont également une responsabilité face à l’économie locale. Lorsqu’elles choisissent de faire affaire avec les hebdos plutôt qu’avec Google ou Facebook directement, elles permettent de prélever des taxes au Québec pour financer les routes, la santé ou l’éducation, payer les fournisseurs locaux du journal et défrayer le salaire des employés du journal, qui réinvestiront à leur tour dans la région pour faire changer leurs pneus ou acheter des biens et services. C’est une roue sans fin. Voilà une autre bonne raison d’encourager vos médias locaux.

Longue vie à Gravité Média!

Julie Voyer

PDG de Gravité Média

Employeur de choix

Gravité Média a permis de consolider 67 emplois à temps plein depuis un an, en plus d’en créer 8 nouveaux. Et ce, sans compter nos dizaines de collaborateurs avec qui nous travaillons chaque semaine.

Direction, administration et finances: 10 employés

Vente: 29 employés

Rédaction: 18 employés

Agence: 9 employés

Production: 9 employés

Gravité Média: 75 employés