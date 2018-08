Quand Gravité s’implique pour la cause

Crédit photo : Le Courrier du Sud – Archives

Ce seront 23 coureurs et marcheurs qui arboreront les couleurs de Gravité Média, le 29 septembre, lors des différentes épreuves du Défi des générations contre le cancer de la Fondation Hôpital Charles-LeMoyne, dont l’entreprise est fière partenaire.

«Cet événement m’a particulièrement interpelée. On a des employés en forme qui courent beaucoup, souligne la présidente-directrice générale et fondatrice de Gravité Média Julie Voyer. Alors je me suis dit: pourquoi ne pas se créer une équipe et se rassembler pour la cause?»

«Le Défi des générations contre le cancer, c’est une cause qui soutient les gens qui ont combattu le cancer. Le but de la course est de se montrer solidaire envers eux, ajoute-t-elle. Le cancer touche des gens proches de chacun de nous et on ne sait jamais quand ça va nous atteindre davantage.»

Julie Voyer a connu cet événement grâce à sa participation au comité des communications de la Fondation. Par son implication, elle a pu réaliser la foule de soins spécialisés qu’offre l’Hôpital Charles-LeMoyne aux gens du territoire.

«On n’a même pas besoin de traverser le pont pour avoir accès à ces services. C’est très peu connu, mais ç’a une valeur fondamentale.»

Gravité Média est heureuse de s’associer à une telle cause en lui offrant la visibilité qu’elle mérite.

«Pour Gravité Média, ça fait partie de notre mission même d’être près des communautés locales et de s’impliquer», conclut Julie Voyer.

Le Défi des générations contre le cancer aura lieu le 29 septembre prochain. Pour y participer on peut visiter le site de la Fondation de l’hôpital Charles-LeMoyne.