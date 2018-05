Grève au Canadien Pacifique : les trains de banlieue ne sont pas touchés

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Malgré le déclenchement de la grève chez les 3000 cheminots du Canadien Pacifique le 29 mai à 22h, les trains de banlieue du Réseau de transport métropolitain (RTM) ne sont pas affectés, a indiqué le syndicat des Teamsters Canada (CFTC).

«Nos membres qui opèrent ces trains de banlieue sont des employés de Bombardier et ne seraient donc pas en grève. Les trains de banlieue à Montréal (RTM), Toronto (GO & UP) et Vancouver (WCE) sont exploités par Bombardier Transport et non le CP», lit-on dans le communiqué du syndicat.

Les membres de la CFTC ont voté à 94,2 % en faveur d’un mandat de grève le 6 avril. Le 25 mai, ils ont voté à 98,1 % pour rejeter une offre finale du CP. Les pourparlers avec l’entreprise se poursuivent.