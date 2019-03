Grève de taxis : les services d’exo ne sont pas perturbés dans le secteur

Crédit photo : Le Reflet - Archives

Les services de taxibus dans le secteur du Richelain, qui auraient pu être perturbés en raison de la grève des chauffeurs et propriétaires de taxi, le 25 mars, ne sont pas affectés, informe exo sur son compte Twitter.

Le transporteur précise que les services de taxibus à Candiac, La Prairie et Saint-Philippe, soit les lignes T11, T12, T22, T25, T27, T28, T35 et T37, sont offerts selon les modalités habituelles de réservation et selon l’horaire régulier sur les lignes T36 et T51.

Dans d’autres secteurs, les services sont affectés car les taxibus doivent prioriser les transports pour urgences médicales qui ne peuvent être faits par les taxis réguliers.

